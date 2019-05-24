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В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета. По его словам, смысл подписанного главой государства закона заключается в том, чтобы «обезопасить нашу сеть в случае недружественных шагов из-за границы».

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«Угрозы не гипотетические. Вы видите, что происходит в мире. Видите, какие системные опасности несут в себе эти торговые войны. Волны от этого расходятся по всему миру», — заявил Песков в ходе брифинга в пятницу, 24 мая.

Он отметил, что причины для централизованного управления российским интернетом, сформулированные Минкомсвязи, могут позволить отключать Рунет от глобальной Сети не всегда по существенным поводам.

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры. Он вступит в силу в ноябре за исключением отдельных положений, которые заработают только в 2021 году.

Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Законопроект об устойчивой работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.

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