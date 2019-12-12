В ГД предложили наказывать участников курсов НПО-иноагентов за рубежом

Депутаты Госдумы намерены подготовить законопроект, предусматривающий административную ответственность за обучение на зарубежных курсах некоммерческих организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ. Об этом заявил журналистам глава комитета по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев в четверг, 12 декабря.

Он отметил, что существуют прецеденты, когда россияне за границей участвуют в деятельности «нежелательных» НПО. Например, они проходят курсы по подготовке «лидеров» протестных акций. По его словам, это чаще всего касается стран Прибалтики, а также Финляндии и Чехии.

«По вопросу, связанному с обучением российских граждан за границей на курсах нежелательных в России НПО: у нас на сегодня есть ответственность административная и уголовная, если происходят эти события в России, но учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, поэтому все «перекочевали» из России туда, за границу», — цитирует «РИА Новости» Пискарева.

10 декабря президент РФ Владимир Путин объяснил закон о признании организации иноагентом. По словам российского лидера, это нужно не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.

2 декабря Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Новый закон стал зеркальной ответной мерой на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.

14 ноября в Госдуме рассказали об иностранном вмешательстве в дела России. Так, специалисты насчитали более 50 юридических лиц, пытающихся повлиять на внутреннюю политику российских субъектов. Все юрлица получают финансирование из-за границы. Речь идет об иностранных НКО, НПО и СМИ, которые призывают нарушать законодательство РФ.