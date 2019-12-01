В Госдуме оценили реакцию США на закон об иноагентах

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал реакцию Госдепа США на российский закон, позволяющий признавать физлиц иностранными агентами. По словам депутата, американцы ведут двойную политику.

«Когда Россия стала принимать меры по защите своего информационного пространства, изучался прежде всего американский опыт, где законодательство очень жестко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США», — сказал Новиков в интервью RT в воскресенье, 1 декабря.

Парламентарий отметил, что США, «поучая всех, как нужно вести себя» в отношении иностранных агентов, «практикуют это сплошь и рядом».

«Эти двойные стандарты обоснованы на том, что США — это некий образец демократии и эталон, которому все обязаны подражать. И все, кто не действует по американским лекалам, они какие-то отсталые, ущербные, тоталитарные и какие-нибудь еще», — заключил он.

30 ноября Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах. Об этом написала на своей странице в Twitter официальный представитель американского ведомства Морган Ортэгус.

25 ноября Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Незадолго до этого профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал этот закон.

Госдума приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении 21 ноября. Документ предусматривает признание иноагентами физических лиц, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юридических лиц, которые также финансируются из иностранных источников.