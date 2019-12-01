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В Госдуме оценили реакцию США на закон об иноагентах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал реакцию Госдепа США на российский закон, позволяющий признавать физлиц иностранными агентами. По словам депутата, американцы ведут двойную политику.

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«Когда Россия стала принимать меры по защите своего информационного пространства, изучался прежде всего американский опыт, где законодательство очень жестко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США», — сказал Новиков в интервью RT в воскресенье, 1 декабря.

Парламентарий отметил, что США, «поучая всех, как нужно вести себя» в отношении иностранных агентов, «практикуют это сплошь и рядом».

«Эти двойные стандарты обоснованы на том, что США — это некий образец демократии и эталон, которому все обязаны подражать. И все, кто не действует по американским лекалам, они какие-то отсталые, ущербные, тоталитарные и какие-нибудь еще», — заключил он.

30 ноября Госдеп США выразил обеспокоенность в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах. Об этом написала на своей странице в Twitter официальный представитель американского ведомства Морган Ортэгус.

25 ноября Совет Федерации одобрил закон, позволяющий признавать иностранными агентами физических лиц, которые получают финансирование из-за рубежа. Незадолго до этого профильный комитет Совфеда по конституционному законодательству поддержал этот закон.

Госдума приняла данный законопроект в третьем, окончательном чтении 21 ноября. Документ предусматривает признание иноагентами физических лиц, которые распространяют материалы СМИ – иностранных агентов или участвуют в их создании, получают деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юридических лиц, которые также финансируются из иностранных источников.

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