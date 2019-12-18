Расспрос с пристрастием: чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина

Владимир Путин 19 декабря даст ежегодную большую пресс-конференцию. Это мероприятие, уже 15-е по счету, станет рекордным по числу журналистов — в нынешнем году Кремль аккредитовал на общение с первым лицом государства 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. В прошлые годы разговор российского лидера с журналистами нередко растягивался более чем на четыре часа, но и этого времени не хватало, чтобы ответить на все вопросы. Жесткая конкуренция за право задать вопрос Владимиру Путину нередко сподвигала некоторых привлекать к себе внимание оригинальными нарядами и выходками. Наверняка и нынешнее общение не станет исключением. «Известия» разбирались, о чем могут спросить в этом году президента, и вспоминали, чем запомнились прежние пресс-конференции.

От Киева до Тулуна

Учитывая массу проблем на мировой арене, стоит ожидать, что Владимиру Путину предстоит отвечать на многие вопросы международного характера . Очевидно, что особое место займет украинский кризис, а также отношения Москвы и Киева. Прошедший в Париже 9 декабря саммит в «нормандском формате» придал новый импульс для нормализации ситуации в Донбассе, так что у представителей СМИ эта тема вызывает повышенный интерес.

Кроме того, первый двусторонний диалог между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Елисейском дворце прошел в отсутствии камер, а значит, не известно, о чем именно говорили политики и какое впечатление сформировалось у российского президента после очной беседы с украинским коллегой . Не поставлена точка и в проблеме транзита газа через территорию Украины. Другими словами, вряд ли стоит сомневаться, что Владимира Путина попросят рассказать о будущем диалога Москвы и Киева.

Пресс_1 Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в «нормандском формате» в Елисейском дворце, 9 декабря 2019 года Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Не обойдется и без российско-американских отношений. Политический класс США сейчас занят предвыборной борьбой, которую сопровождают темы вмешательства и процесс импичмента в отношении Дональда Трампа. Между тем Россия и Штаты никак не могут выйти на договоренности по стратегической стабильности, включая перспективы продления СНВ-III — последнего действующего соглашения о контроле над вооружениями.

Еще одной важной темой должно стать сирийское урегулирование. На этом направлении весь год усердно трудилась «астанинская тройка». Велика вероятность, что Владимира Путина спросят о перспективах политического разрешения в Сирии в ближайший год с учетом старта работы Конституционного комитета.

Окутано тайной и будущее российско-белорусской интеграции. Обычно сотрудничество с Минском не входит в число наиболее горячих проблем. Однако в преддверии подписания дорожных карт по сближению в рамках Союзного государства и встречи двух лидеров 20 декабря в Санкт-Петербурге эта тема прочно вошла в топ информационной повестки.

Пресс_2 Мусор и строения, принесенные наводнением, на берегу реки Ия в Тулуне Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Конечно, не останутся в стороне внутриполитические вопросы и социальные проблемы. В частности, президенту, скорее всего, придется в очередной раз затронуть устранение последствий паводков на Дальнем Востоке, поскольку ситуация во многих населенных пунктах, например в Тулуне, до сих пор не нормализовалась. Учитывая наступление зимы и холодов, эта проблема приобретает особую важность. Вполне вероятно, что президент уделит внимание также первичному звену здравоохранения, ипотечным проблемам и социально-экономическому положению граждан.

Между тем 2020-й — предвыборный год в России. В 2021 году пройдет голосование по новому созыву Госдумы. После пенсионной реформы сильно снизился рейтинг «Единой России». На этом фоне в информационном поле часто появляются предположения, что Владимир Путин мог бы возгласить список партии на предстоящих выборах, чтобы усилить ее позиции.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин готов ответить на «любые вопросы», в том числе на резонансные — например, о деле журналиста Ивана Голунова.

Вопросный марафон

В далеком 2001 году еще малознакомый на тот момент президент России Владимир Путин вместо проведения нескольких отдельных интервью решил собрать первую пресс-конференцию. Тогда посмотреть воочию на первое лицо в Кремль пришли около пяти сотен журналистов. Главе государства задали 22 вопроса, и через полтора часа общение президента и прессы само собой подошло к концу.

Годы спустя продолжительность таких пресс-конференций стала куда более впечатляющей. В среднем общение первого лица со СМИ длилось по четыре часа, и, как заметил сам Владимир Путин в 2012 году, «пресс-конференцию, как ремонт, нельзя завершить, ее можно только прекратить». В том году мероприятие, к слову, заняло 4,5 часа, но и это не было рекордом — в 2008 году, например, российский лидер проговорил с журналистами 4 часа 40 минут, ответив на 80 вопросов.

Пресс_3 Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов на большой ежегодной пресс-конференции, 20 декабря 2012 года Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В последние годы традиционное общение с прессой стало чуточку короче, но зато в журналистском полку постоянно прибывало — число участников год за годом било рекорды. Это оказалось актуальным и для нынешнего года: как свидетельствует опубликованный Кремлем список представителей российских и зарубежных СМИ, 19 декабря послушать Владимира Путина и попытаться задать ему вопрос в Центр международной торговли придут 1895 журналистов.

Годом ранее их было чуть более 1,7 тыс. человек, однако за неполные четыре часа, что длилось прошлое общение президента со СМИ, времени хватило ответить лишь на примерно полсотни вопросов.

О серьезном

Разумеется, большая часть вопросов от представителей СМИ в течение всех последних лет касалась вещей, напрямую связанных с благосостоянием страны и ее населения. Журналисты интересовались ценами на нефть и курсом доллара, не собирается ли Россия отказываться от американской валюты в рамках курса на дедолларизацию, а также проблемами в медицине и социальной сфере и путями их решения.

В истории пресс-конференций бывало и так, что в ответ на вполне серьезные вопросы президент шутил, отвечая анекдотами — пусть и с намеком. Но действительно важные темы российский лидер, приходящий на такие встречи подготовленным, комментировал весьма обстоятельно — с цифрами, статистикой и экономическими выкладками.

Пресс_4 Доллары США и рубли в кассе по обмену валют в отделении банка в Казани Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— У президента всегда есть хорошо подготовленный спектр информации, которую он собирается проговорить , и он все вопросы модифицирует таким образом, чтобы донести максимальное количество новых сведений, — сказал «Известиям» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. — Он часто выступает в роли драйвера дискуссии и гениально использует метод «создания повестки» : условно газета «6 соток» спрашивает его, будут ли налоги на дачников, а он на это отвечает в целом про налоговую систему.

В нынешнем году, по мнению политолога, наверняка будут заданы традиционные вопросы о коррупции, разгоне национального роста на фоне нацпроектов, а также о перспективе возврата прямых выборов мэров, актуальный вопрос для многих регионов.

О личном

Еще в 2008 году Владимир Путин посетовал, что проведенные им — на тот момент — восемь лет у власти сделали его жизнь похожей на «длительную командировку, которая вырвала из графика нормальной человеческой жизни» . Но журналисты, разумеется, не перестали думать, что жизнь вне работы у президента все-таки имеется. И задавали ему личные вопросы.

Пресс_5 Президент России Владимир Путин на десятой большой ежегодной пресс-конференции, 18 декабря 2014 года Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Например, в 2014 году российского лидера спросили про любовь. На это Владимир Путин поведал, как один его «приятель из Европы, большой начальник», тоже как-то интересовался у него: «Ты любишь кого-нибудь? А тебя кто-нибудь любит?» И, услышав положительный ответ на оба вопроса, выдохнул с облегчением. На этом история закончилась — вдаваться в детали российский президент не стал.

В схожей уклончивой манере он ответил и на прошлогодний вопрос о своей свадьбе. Путин пообещал, что обязательно женится, поскольку относит себя к порядочным людям , но не стал уточнять, на ком именно. К слову, четырьмя годами ранее президент — правда, в ходе «прямой линии» с гражданами, а не только журналистами — отвечал на тот же вопрос тем, что ему сначала надо «выдать замуж Людмилу Александровну», а потом он будет думать о себе.

Праздник какой-то

Иногда несколько карнавальную атмосферу на пресс-конференциях создавали представители СМИ. Как правило, самые колоритные участники пресс-конференций приезжали из регионов . Многим, например, запомнилась журналистка владивостокского издания «Народное вече» Мария Соловьенко, которой Владимир Путин полушутя сказал: «Садись, Маша», — на что она ответила: «Спасибо, Вова» . Многие помнят и журналиста из Кирова, рекламировавшего «Вятский квас»: получив микрофон, он заговорил несколько невнятно, и первому лицу показалось, что это не столько от волнения: «Я чувствую, кваску-то махнули», — заметил президент, на что кировский журналист парировал, что он и президента угостил бы квасом, «но охрана не дала ничего пронести».

Пресс_6 Журналисты на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, 14 декабря 2017 года Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Большая пресс-конференция на то и есть удивительный формат, что на ней «выстреливают» региональные коллеги , — поделился с «Известиями» один из участников этих ежегодных мероприятий телеведущий Сергей Брилев. — Я почему-то особенно запомнил корреспондента даже не «6 соток», а газеты «Красный тундровик». Но даже для тех, кто в президентском пуле, это повод задать те вопросы, для которых иначе не всегда есть повод . Вспомните вопрос «Лайфа» уже на выходе с пресс-конференции про Ходорковского. Или, например, знаменитый ответ нашему дуайену, Владимиру Кондратьеву с НТВ, про «раба на галерах».