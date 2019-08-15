Отчаянно вдвоем: МИД нашел отговорки в заявлениях США по СНВ-III

В МИД РФ выразили недоумение по поводу предложения США подключить к договору СНВ-III Китай , при этом оставляя за скобками Францию и Великобританию. На Смоленской площади «Известиям» пояснили, что это выглядит как очередная американская отговорка , позволяющая освободиться от ограничений теперь уже и в области СНВ. Через полтора года мир впервые может остаться без каких-либо инструментов контроля над стратегическими наступательными вооружениями России и США. В ДИП МИД РФ добавили, что Москва будет добиваться от Вашингтона полного выполнения договора, истекающего в феврале 2021 года. Правда, из Соединенных Штатов уже поступают сигналы, что «продление маловероятно».

Повышенные риски

Выстроенная СССР и США еще во время холодной войны система контроля над вооружениями рискует окончательно стать частью истории . После развала с подачи Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) осталось последнее действующее соглашение в этой сфере, заключенное между двумя державами, — СНВ-III. И хотя до часа «икс» остается почти полтора года, о чем не устает напоминать коллегам Москва, американцы не спешат запускать процедуру продления.

— В результате уже в феврале 2021 года из-за деструктивной линии США мир может впервые за последние десятилетия оказаться без каких-либо договорных инструментов взаимного контроля над стратегическими наступательными вооружениями двух крупнейших ядерных государств , — заявили «Известиям» в ДИП МИД России. — Продление российской стороне нужно настолько, насколько оно нужно и американской. В случае отказа США от договора Россия свою безопасность гарантированно обеспечит на должном уровне и на длительную перспективу.

прага Президент США Барак Обама и президент России Дмитрий Медведев (слева направо) во время подписания договора по СНВ, Прага Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Договор СНВ-III был заключен в Праге в апреле 2010 года сроком на 10 лет и в отличие от бессрочного ДРСМД мог быть продлен на пять лет. Он предполагает сокращение числа межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков до 700 единиц, а также снижение количества ядерных боезарядов до 1550 единиц. После продления стороны могли подписать новое соглашение о стратегических наступательных вооружениях.

Однако сейчас этот вопрос находится в подвешенном состоянии. Как пояснили в МИД РФ, в то время как Москва выступает за пролонгацию документа, позиция США остается неопределенной.

— Это (продление. — «Известия») позволило бы не допустить дальнейшей деградации ситуации в сфере стратегической стабильности, а также выиграть время для рассмотрения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и возможным способам распространения на них методов контроля, — отметили в дипломатическом ведомстве.

ракеты Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

При этом у России есть претензии к США из-за одностороннего выведения Вашингтоном из засчета «порядка сотни своих СНВ». В МИД РФ подчеркнули, что американцы нарушили положение, предписывающее сторонам проводить переоборудование таким образом, чтобы это можно было проверить и подтвердить. В ведомстве назвали данную ситуацию неприемлемой и пообещали добиваться полного выполнения США «принципиального» положения, от которого напрямую зависит жизнеспособность СНВ-III.

В Госдепартаменте на запрос «Известий», намерены ли США пролонгировать действие договора, отказались предоставить комментарий. В МИД РФ тем временем отметили: из Вашингтона уже поступают сигналы, что «продление маловероятно».

Косвенно это подтверждает и недавнее сообщение агентства Reuters cо ссылкой на источник в американской администрации: в США уверены, что недавний взрыв на военном полигоне под Северодвинском якобы связан с проведением испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты, что ставит под сомнение целесообразность продления ДСНВ. Правда на самом деле, согласно данным источников «Известий», взорвался изотопный источник питания нового типа. По мнению главы Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Алексея Арбатова, всё указывает на то, что договор СНВ-III ждет печальная судьба.

— Однако при желании можно и продлить его, и заключить новое соглашение, — отметил он в беседе с «Известиями». — Ядерное оружие полезно тем, что оно становится предметом переговоров, которые по своему значению выходят далеко за рамки ограничения вооружения. По сути, это диалог о взаимном доверии, который позволяет нам договариваться о правилах игры и помогает сэкономить огромные средства на вооружение.

В расширенном составе

В последние месяцы в Вашингтоне заявляют о необходимости трансформировать российско-американскую систему контроля над вооружениями в многосторонний механизм, подключив к нему Китай. Это предложение касалось как уже разрушенного ДРСМД, так и еще существующего СНВ-III. В Москве подобную активность США воспринимают как повод для прекращения действия договоров.

— Китай уже официально отверг такую возможност ь. Примечательно и то, что США упорно обходят вниманием своих политических и военных ракетно-ядерных союзников — Великобританию и Францию. Поэтому нам всё это видится как некая очередная американская отговорка , чтобы освободиться от ограничений теперь уже и в области СНВ, — подчеркнули в российском МИДе.

конференция Министр обороны США Марк Эспер с государственным секретарем США Майком Помпео во время совместной пресс-конференции Фото: REUTERS/Pool/Jonathan Ernst

По мнению главы Центра военно-политического анализа в Hudson Institute Ричарда Вайца, добиться подключения Китая к договору будет крайне сложно, поскольку на создание трехстороннего механизма потребуется гораздо больше времени, чем оставшиеся договору СНВ-III полтора года. Хотя включение в систему КНР положительно скажется на региональной и международной безопасности, расширением механизма было бы актуальнее заняться после его продления, подчеркнул в беседе с «Известиями» эксперт.

Вместе с тем судьба договора стала заботить страны, которые прямого отношения к этой теме не имеют. Так, 5 августа в унисон с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны США Марком Эспером необходимость «новой эры» в сфере контроля над вооружениями с расширенным числом участников и систем вооружений подтвердили главы дипломатического и оборонного ведомств Австралии Марис Пейн и Линда Рейнолдс. Стороны допустили продление СНВ-III, но вместе с тем призвали Россию и Китай «сесть за стол переговоров и присоединиться к США в их усилиях по продвижению ориентированной на будущее повестки дня в области контроля над вооружениями».