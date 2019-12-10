Нормандские речи: о чем договорились лидеры «четверки» в Париже

Собравшиеся в Париже лидеры стран «нормандской четверки» договорились о выполнении трех принципиальных пунктов, отраженных в совместном коммюнике. По итогам почти шести часов работы были установлены дедлайны для разведения сил и средств и обмена удерживаемыми лицами. Также достигнута договоренность о проведении следующего «нормандского саммита» — через четыре месяца. Однако лидеры стран признались: есть и вопросы, по которым согласия нет. Так, например, споры вызывает контроль за украинской границей.

Кроме того, Москве и Киеву удалось обсудить еще один важнейший вопрос двусторонних отношений: во время отдельной беседы российской и украинской делегаций одной из тем стал транзит газа через Украину, контракт на который истекает 31 декабря. Однако стороны, по заверению Владимира Зеленского, лишь начали диалог по этой теме. Решение же будет принято после проведения встреч глав соответствующих ведомств.

Парижские договоренности

Итоговая пресс-конференция саммита в «нормандском формате» началась около 01:30 мск. Первым слово взял Эммануэль Макрон. Он поблагодарил Владимира Зеленского за смелость и решительность в урегулировании конфликта в стране. Лидер Франции отметил усилия президента Украины по достижению общей цели — мира в Донбассе.

— Мы смогли восстановить атмосферу доверия, — отметил глава Пятой республики.

В течение ближайших четырех месяцев министры иностранных дел и советники президентов четырех стран должны постараться подготовить почву для следующего саммита в «нормандском формате».

Эммануэль Макрон также рассказал о подписании итогового коммюнике, в котором достигнуты принципиальные соглашения.

Саммит Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин (слева направо) во время пресс-конференции по итогам саммита Фото: REUTERS/Charles Platiau/Pool

Так, согласно принятому документу, который состоит из трех пунктов и предисловия, Минские соглашения остаются основой работы «нормандского формата». Пожалуй, одно из самых главных достижений саммита — договоренность всех лидеров о внесении изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера». Кроме того, участники саммита поддержали прекращение огня в Донбассе до конца года, согласовали разведение сил и средств на линии соприкосновения на трех участках, а также поручили трехсторонней контактной группе содействовать обмену пленными.

Ангела Меркель, в свою очередь, поблагодарила французского коллегу за организацию встречи.

— Была проведена очень большая работа со стороны глав МИДов и наших советников, — напомнила канцлер.

Она вновь подчеркнула необходимость неукоснительного выполнения «формулы Штайнмайера», а также принятия закона «Об особом статусе Донбасса» и усиления работы ОБСЕ.

Владимир Зеленский в своей речи отметил, что уже до 31 декабря должен начать действовать неограниченный режим прекращения огня . Контролировать этот процесс будут все участники «формата». Кроме того, стороны подтвердили желание освободить пленных до 31 декабря этого года по формуле «всех на всех». Президент Украины даже назвал более желательную дату — 24 декабря. Ко всем удерживаемым лицам необходимо обеспечить доступ представителей Красного Креста. Также Владимир Зеленский заявил о важности разоружения в Донбассе — только после этого можно будет воплотить остальные пункты Минских соглашений.

Что же касается установления Украиной полного контроля по всей границе, на чем так настаивал Киев, то к этому вопросу стороны вернутся уже на следующем саммите в «нормандском формате».

Саммит Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин подтвердил принятие итогового совместного документа. Россия рассчитывает, что разминирование, а также разведение сил и средств будет продолжено. Кроме того, по словам российского лидера, Украине необходима политическая реформа — закон об особом статусе отдельных регионов Донбасса и внесение изменений в конституцию страны. Москва настаивает на амнистии участников конфликта и подтверждает договоренность о передаче удерживаемых лиц по формуле «всех на всех».

Более того, Владимир Путин напомнил еще об одном пункте Минских соглашений — прямом диалоге Киева и Донбасса. Ведь ни один конфликт без этого не может быть решен, уверен президент РФ.

Понедельник — день «четверки»

О необходимости реанимирования саммита в «нормандском формате» Владимир Зеленский заговорил сразу же после инаугурации. Однако Москва настаивала на том, что встреча ради встречи никому не нужна, и заявляла о важности основательной подготовки переговоров лидеров Украины, России, Франции и Германии. О предварительных датах СМИ начали писать еще в начале осени, однако конец этим догадкам положило решение о разведении сил и средств в трех пилотных участках: в Золотом, Петровском и станице Луганской.

Как накануне переговоров в Париже заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле к саммиту относятся со сдержанным оптимизмом. Он призвал не завышать, но и не занижать ожидания от встречи «четверки», добавив, что «есть все основания надеяться» на субстантивный разговор лидеров.

Саммит Прибытие лидеров стран-участниц к Елисейскому дворцу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Париж 9 декабря мало чем напоминал тот романтичный город, о котором так много написано книг и снято фильмов. Пасмурная погода, заполонившие улицы вооруженные солдаты, диктующие прохожим, куда и как им идти, а также непрекращающаяся забастовка из-за пенсионной реформы создавали дополнительное напряжение в преддверии одного из главных событий этого года.

— Забастовка никак не может отразиться на мероприятии. Официальные делегации же не поедут на автобусе или метро. Мы очень надеемся на позитивный результат четырехсторонней встречи, — заверил «Известия» перед началом саммита евродепутат от Франции Тьерри Мариани.

Организованный впервые за три года «нормандский саммит» — действительно историческое событие, от которого зависит не только урегулирование на юго-востоке Украины, но и в целом обстановка в Европе. Во всяком случае так значимость мероприятия все последние месяцы оценивал хозяин Елисейского дворца Эммануэль Макрон. Поэтому не удивительно, что к слету лидеров «четверки» в Париже было приковано максимальное внимание всего международного сообщества. При этом удивляет, что, уделив столько времени на подготовку, французы не смогли учесть все нюансы, связанные с организационными вопросами.

Несмотря на заблаговременное прибытие к дворцу, многие журналисты не успели попасть во двор резиденции французского президента до приезда официальных делегаций. И если в момент прибытия канцлера ФРГ Ангелы Меркель репортеров попросили, хотя и очень настойчиво, отойти подальше от главного входа, то когда появился глава Украины Владимир Зеленский, стражи правопорядка начали настоящую борьбу со СМИ.

Саммит Ситуация у Елисейского дворца Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Причем против французских жандармов плечом к плечу за свободу слова встали россияне и украинцы, поскольку европейских репортеров отчего-то пустили во дворец заранее. Хотя работы у правоохранителей было много и без этого: ранее им пришлось направить часть сил на полураздетых активисток практически уже забытого движения Femen. Несколько смелых французов в форме, впрочем, быстро справились с задачей, в прямом смысле слова грудью закрыв протестную наготу.

Теплое приветствие

Церемония приветствия Эммануэлем Макроном руководителей трех стран прошла без каких-то особо ярких моментов. Разве что запомнился автомобиль Renault, на котором ко дворцу прибыл Владимир Зеленский. В толпе шутили, что украинскому лидеру пришлось вызвать такси, как народному президенту Василию Голобородько из сериала «Слуга народа» . На самом деле глава Украины просто оставил «кортежный» автомобиль в Киеве, а эту машину ему предоставили уже в Париже.

Вступать на лужайку Елисейского дворца лидерам довелось под аккомпанемент французского оркестра. До президента Пятой республики всем троим пришлось прошагать приличное расстояние, прежде чем пожать руку хозяину саммита.

Саммит Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон у здания Елисейского дворца Фото: Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS

Французский лидер по-дружески поприветствовал Владимира Путина, с которым сразу же обменялся парой фраз . Потом политики немного попозировали для фотографов и зашли во дворец. В особенно приподнятом настроении, казалось, пребывал Владимир Зеленский. Конечно, смех у президента Украины, можно сказать, уже в крови, но повод для радости у него всё же был весомый. От переговоров в «нормандском формате», которых он так долго добивался, его отделяли считаные часы. Совместная фотография Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, где украинский лидер, широко улыбаясь, показывает жест «Виктори», сразу же облетела добрую половину мировых СМИ.

— Встреча в Париже имеет большое значение для Европы в целом. Представьте, насколько бы сейчас была ситуация лучше в экономическом плане у европейских стран, если бы не было санкций . Увы, мы потеряли много времени, но необходимо полностью восстановить отношения между отдельными государствами. Сейчас мы подошли к рубежу, на котором будет решаться судьба нашего континента. Мы должны создать общую Европу от Лиссабона до Владивостока. Это станет настоящей гарантией мира, — уверял «Известия» член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт в ожидании результатов саммита.

Чем бы ни закончились переговоры, многое зависит именно от президента Украины, если он действительно хочет остановить войну и вернуть мир в Донбасс, уверен Тьерри Мариани . Ведь раньше все попытки урегулирования блокировались властью во главе с Петром Порошенко, который фактически игнорировал Минские соглашения.

С небольшим отставанием

Перед тем как приступить к решению проблемы Донбасса на четверых в Зале Мюрата, названном в честь французского маршала, Владимир Путин встретился в формате тет-а-тет с главами Франции и Германии. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Как позже выяснилось, Путин и Меркель обсудили в том числе и убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Лидеры Евросоюза по очереди провели аналогичную беседу и с украинским президентом. Такое решение, видимо, было принято для того, чтобы настроить на диалог президентов России и Украины, которые раньше общались только по телефону.

Саммит Фото: Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS

Главы четырех стран с небольшим опозданием оказались за круглым столом примерно в 19:30 мск, неумолимо сдвигая всё мероприятие ближе к ночи. Во всяком случае к этому времени в Москве и Киеве уже стемнело. Владимир Путин расположился напротив украинского коллеги, с правой и левой сторон устроились лидеры ФРГ и Франции. Забавно, что Владимир Зеленский вначале хотел сесть на место Владимира Путина, однако быстро сориентировался и отправился на другую сторону. Судя по всему, к началу саммита все находились в довольно хорошем расположении духа. Владимир Путин даже успел что-то сказать украинскому президенту в то время, как Ангела Меркель внимательно рассматривала зал и оценивала обстановку.

«Четверка» в обновленном составе (ранее Францию и Украину представляли Франсуа Олланд и Петр Порошенко) на этот раз разделила переговоры на две части. Первая длилась чуть более двух часов.

А у нас в квартире газ. А у вас?

После завершения общей беседы президенты России и Украины удалились в Зал адъютантов, где провели уже первую отдельную встречу, продлившуюся полтора часа вместо запланированных 45 минут. При этом тет-а-тет лидеры, по сообщению Елисейского дворца, разговаривали около 10 минут, остальное время шли переговоры в присутствии членов делегаций. Как сообщают различные источники, президенты общались на русском языке.

Беседа проходила на фоне проблем с транзитом российского газа через Украину, контракт на который истекает 31 декабря. Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал конструктивными эти переговоры. Москва предлагала Киеву продлить действующее соглашение на один год, а также возобновить приостановленные в 2015 году поставки газа на Украину по сниженной цене. Позже на итоговой пресс-конференции Владимир Путин напомнил: для Украины цена будет на 25% дешевле, если Киев придет к соглашению с Москвой. Однако разногласия сохраняются.

Украина настаивает на 10-летнем контракте. Ситуацию осложняют взаимные многомиллиардные иски «Нафтогаза» и «Газпрома», которые российская сторона предлагала обнулить. В Париж с Владимиром Путиным решать газовые дела отправились также глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак. Владимир Зеленский также взял с собой во французскую столицу «энергетическую» команду поддержки.

— Хорошо, по-деловому, — так прокомментировал в целом итоги встречи с Владимиром Зеленским Владимир Путин, возвращаясь за стол к Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель.

Вторая часть встречи «четверки» проходила в форме ужина и закончилась уже после полуночи. На пресс-конференции лидерам четырех стран задавали вопросы не только по теме саммита. Так, глава РФ прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Он заявил, что необходимо тщательно проанализировать заявление агентства.

— Например, нет претензий к российскому Олимпийскому национальному комитету. А если к нему нет претензий, то страна должна выступать под национальным флагом. Такова олимпийская хартия, — сказал президент РФ.

По его словам, Москва имеет все основания подать иск в CAS (Спортивный арбитражный суд. — «Известия»).

— Любое наказание, так повелось еще со времен римского права, должно быть индивидуально и исходить из того, что содеяно тем или иным лицом. Наказания не могут носить коллективного характера, распространяться на людей, которые к определенным нарушениям не имеют никакого отношения, и все это понимают, — отметил российский лидер.

Если WADA принимает решение о коллективных наказаниях, то « есть все основания полагать, что в основе таких решений лежит не забота о чистоте мирового спорта, а соображения политического характера, ничего общего с интересами спорта и олимпийского движения не имеющие», подчеркнул президент.

В целом же парижская встреча показала безальтернативность Минских соглашений, а также сблизила позиции по украинскому урегулированию. Кроме того, саммит доказал договороспособность новых властей в Киеве. Хоть и с оговорками. Правда, теперь всё, что достигнуто на бумаге, Киеву надо реализовать на земле.