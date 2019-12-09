CASсовый расчет: удастся ли России оспорить санкции WADA

Россия оспорит решение исполкома WADA, который лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Россия на четыре года будет отстранена от проведения крупных турниров, а наши спортсмены на ближайших двух Олимпиадах смогут выступать только в нейтральном статусе. Однако сдаваться мы не собираемся: дело перейдет в Спортивный арбитражный суд (CAS). Почти два года назад он уже принимал непопулярное решение в пользу отечественных спортсменов. В феврале 2018-го CAS вернул олимпийские медали Александру Легкову, Александру Третьякову, Никите Крюкову и другим героям Сочи-2014. На этот раз надежда на благоприятный исход тоже есть, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В январе Россия передала экспертам WADA базу Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержится информация о тестированиях за 2012–2015 годы. Но осенью разгорелся скандал: РФ обвинили в манипуляциях с базой, чтобы скрыть положительные допинг-пробы спортсменов. Отечественные эксперты уверяют, что изменения вносились из-за рубежа. Главные подозреваемые — информатор WADA, экс-глава Московской лаборатории Григорий Родченков и его бывшие коллеги.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что решение исполкома WADA носит политический характер.

— То, что все эти решения повторяются, и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму, — сказал Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

ВАДА_2 Министр спорта РФ Павел Колобков на пресс-конференции в Москве, посвященной итогам заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Глава кабмина отметил, что спортивные организации России должны продумать, как обжаловать решения исполкома WADA по российским спортсменам, и поручил вице-премьеру Ольге Голодец донести эту позицию до ответственных за это структур.

Говорить о санкциях в отношении российского спорта пока рано, заявил глава Минспорта РФ Павел Колобков.

— У РУСАДА 21 день на подготовку ответа — согласны или нет. Если не согласны, то WADA в течение короткого промежутка времени направляет исковое заявление в Спортивный арбитражный суд CAS, он будет рассматривать все доказательства с нуля. Там будет объективный процесс, где будут заслушаны все свидетели, — пояснил он.

Россия за последние годы проделала колоссальную работу в борьбе за чистый спорт, и у WADA нет вопросов к нынешней антидопинговой политике РФ, добавил Павел Колобков. Он подчеркнул, что с нашей стороны сделано всё возможное, чтобы разрешить ситуацию.

— Наши эксперты давали убедительные объяснения, но не были услышаны, — сказал чиновник.

Спор уместен

Наблюдательный совет РУСАДА обсудит вердикт исполкома WADA уже 19 декабря. Обычно споры в CAS в Лозанне рассматриваются в течение трех месяцев, но когда обе стороны заинтересованы в ускоренной процедуре, сроки могут быть сокращены.

Накануне в РУСАДА уже отмечали, что не согласятся с санкциями WADA, поэтому решение Набсовета будет носить скорее формальный характер. В первую очередь в CAS обсудят участие российских спортсменов в ближайших стартах под национальным флагом.

Может показаться, что новые санкции схожи с теми, что уже применялись к российскому спорту перед Олимпиадой в Пхенчхане. Однако сейчас у WADA нет вопросов к Олимпийскому комитету России (ОКР). Если МОК не исключит его, как это было перед Играми-2018, то наши атлеты поедут в Токио в составе команды ОКР.

ВАДА_1 Председатель комитета WADA Джонатан Тейлор на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

WADA выступает не только за нейтральный статус, оно отрицает любую идентификацию, в том числе бренд «Олимпийский атлет из России», под которым наши спортсмены выступали на Играх-2018 в Пхёнчхане. При этом, как заявил глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тейлор, у российских спортсменов, не выступавших до 2016 года, не должно быть никаких проблем с допуском на игры в Токио.

— Если перед Пхёнчханом МОК допускал, что какие-то спортсмены задействованы в манипуляциях, в 2019-м он уверен, что в них не задействован ни один наш спортсмен, выступающий на международных соревнованиях, готовящийся к Олимпийским играм, — пояснил глава ОКР Станислав Поздняков. — К тому же наказывать атлетов нынешнего поколения — просто абсурдно. Если мы берем ранний срез базы данных, которую изучало WADA, то некоторые спортсмены в 2012 году вообще только-только начинали свой путь в спорте и не могли тестироваться. Поэтому я не вижу поводов для отстранения ОКР.

РФ также может оспорить в CAS выводы комитета по соответствию WADA, которые поддержал исполком. В декабре 2019-го российские независимые эксперты опубликовали итоги расследования, согласно которым изменения в базу данных, возможно, вносились извне. Если Россия убедит CAS, что WADA не приняло во внимание эту вероятность, то решение могут пересмотреть, считает спортивный юрист Юрий Зайцев.

ВАДА_3 Министр спорта и туризма Польши, кандидат на пост нового президента Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька и президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди на пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Если WADA не учло мнение российских независимых экспертов, то есть вероятность, что будет проведена дополнительная экспертиза, — сказал Юрий Зайцев «Известиям».

Помимо положительного решения в отношении героев Игр-2014 в Сочи в Лозанне, CAS также летом этого года удовлетворил апелляцию экс-министра спорта РФ Виталия Мутко и отменил решение МОКа о его пожизненном отстранении от Олимпийских игр. Таким образом, обнадеживающие примеры у нас есть.

Турнирные интриги

В связи с решением исполкома WADA под угрозой проведение целого ряда крупных турниров на территории России: это три чемпионата мира по хоккею (мужской-2023, молодежный-2023 и женский-2021), ЧМ по пляжному футболу – 2021, ЧМ по волейболу – 2022, мировое первенство по водным видам спорта – 2025, Всемирная шахматная Олимпиада – 2020… Но важно понимать: итоговое решение за международными федерациями, которые могут отказаться переносить крупные старты из России.

В интервью «Известиям» глава Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель отметил, что не видит поводов переносить турниры из Уфы, Санкт-Петербурга, Омска/Новосибирска. В Российской шахматной федерации (РШФ) также подчеркнули, что уже заручились поддержкой ФИДЕ.

— Как я ранее сообщал, все соревнования ФИДЕ в нашей стране пройдут в объявленные ранее сроки, — сказал «Известиям» президент РШФ Андрей Филатов. — В конце декабря этого года мы ждем любителей шахмат в Москве на чемпионате мира по рапиду и блицу под патронажем короля Салмана. В январе во Владивостоке пройдет вторая половина матча на первенство мира среди женщин между Цзюй Вэньцзюнь (Китай) и Александрой Горячкиной (Россия). В марте-апреле 2020 года Екатеринбург примет турнир претендентов. В июле-августе следующего года Ханты-Мансийск и Москва станут точками проведения Всемирной шахматной Олимпиады, первой Паралимпиады и Конгресса ФИДЕ. Мы благодарим ФИДЕ за доверие, оказанное нам в вопросе проведения и организации крупнейших международных соревнований.

ВАДА_4 Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер после пресс-конференции по итогам заседания исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства в Лозанне Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом континентальные первенства, включая Евро-2020 (четыре матча состоятся в Санкт-Петербурге), финал Лиги чемпионов – 2021, а также этапы Кубков мира и Гран-при по зимним видам спорта не попадают в категорию мультиспортивных соревнований и могут по-прежнему проводиться в России.

— Решение исполкома WADA касается мультиспортивных соревнований, — пояснил Юрий Зайцев. — Континентальных первенств это решение не касается.

Это подтвердил и глава Минспорта РФ.

— Решение WADA не коснется чемпионата Европы. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира. В этом решении есть моменты, которые, по мнению ряда юристов и меня лично, противоречат хартии МОКа, — подчеркнул Павел Колобков.

Также, по решению исполкома WADA, РУСАДА должно возместить все расходы на расследование о Московской лаборатории и заплатить штраф $100 тыс.