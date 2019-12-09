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WADA задумало выставить России счет почти на $5 млн за расследование

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выставит счет России за проведение антидопингового расследования. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил гендиректор агентства Оливье Ниггли.

По его словам, WADA потратило на расследование «несколько миллионов долларов», но окончательные суммы пока неизвестны.

«Речь идет, возможно, о сумме чуть меньше чем 5 млн (долларов. — Ред.)», — цитирует Ниггли «РИА Новости».

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Он отметил, что эти деньги Россия должна выплатить до того момента, как статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) восстановят, то есть в течение четырех лет с момента вступления решения в силу.

Также Ниггли считает, что финальный счет окажется больше, сообщает телеканал «360».

«Если нам придется предпринимать новые действия, они будут включены в счет. Потому что мы считаем, что не мы должны платить за работу по определению того, кто виновен в том, что нас обманывали», — добавил он.

Также он уточнил, что Россия должна будет оплачивать все расходы WADA по российскому делу вплоть до восстановления статуса РУСАДА и проведения аудита организации для подтверждения ее независимости.

По его словам, Россия может начать крупные выплаты уже сейчас, так как WADA уже потратило много денег. «Но первый счет будет направлен в Россию после решения CAS», — заключил он.

Ранее в этот же день исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года. России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. РУСАДА лишено статуса соответствия. WADA также отстранит от участия в Олимпиаде и Паралимпиаде 145 спортсменов с «подозрительными» пробами в случае, если они еще не завершили карьеру, сообщает телеканал «Звезда».

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

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