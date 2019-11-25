Флаг в другие руки: легкоатлеты готовы создать новую федерацию

Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут лишить аккредитации Минспорта РФ. Вопрос рассмотрят 27 ноября, решение примет специально созданная комиссия, сообщил министр спорта Павел Колобков. Если это произойдет, в будущем интересы российских легкоатлетов сможет представлять другая общественная организация, получившая поддержку министерства. И уже она будет добиваться возвращения им возможности выступать под российским флагом. По информации источника «Известий», такой сценарий наиболее вероятен. В связи с этими событиями в отставку подал президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. Вместо него исполняющей обязанности назначена глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

Восстановительный период

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Впоследствии IAAF неоднократно продлевала отстранение ВФЛА. В конце прошлой недели независимый совет World Athletics приостановил процесс восстановления организации, хотя практически все пункты «дорожной карты» были выполнены. При этом президент Дмитрий Шляхтин был временно отстранен от занимаемой должности. Он обвиняется во вмешательстве в расследование допингового дела против российского прыгуна в высоту, вице-чемпиона мира Данилы Лысенко.

В августе 2018 года IAAF завела на 22-летнего спортсмена дело из-за пропуска трех допинг-тестов в течение 12 месяцев. Стандартная дисквалификация за такое нарушение — от года до двух. При расследовании обстоятельств дела выяснилось, что спортсмен сопроводил свои объяснения поддельными медицинскими справками. В мае 2019 года появилась информация, что к фальсификации документов причастны руководители ВФЛА.

ВФЛА Российский прыгун в высоту Данил Лысенко Фото: Global Look Press/ZUMA/Tim Ireland

— Представители Данилы Лысенко принесли нам справку, мы ее перевели и помогли отправить, — заявил «Известиям» Дмитрий Шляхтин. — Это обычная процедура. Должны ли мы были проверять ее подлинность? У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос, но я уверен, что федерация не имеет никакого отношения к фальсификации. Данила раскаялся и даже обратился в полицию с заявлением о явке с повинной. Ждем завершения расследования. За последние четыре года это единственное, в чем можно упрекнуть федерацию.

Тем не менее именно история с Лысенко поставила точку в президентстве Дмитрия Шляхтина. В субботу он подал в отставку и оставил свой пост, который занимал с января 2016 года.

— Мы старались сделать всё возможное, чтобы восстановить статус ВФЛА, нашли общий язык с рабочей группой во главе с Руне Андерсоном. Выполнили все пункты «дорожной карты», выплатили IAAF задолженность в размере $3,2 млн за антидопинговые расследования, — продолжил Шляхтин. — Но проблемы с делом Лысенко, а потом сложная ситуация с перепроверкой проб московской лаборатории затормозили этот процесс. Хотя я не вижу связи между перепроверкой проб прошлого периода и деятельностью ВФЛА.

ВФЛА Дмитрий Шляхтин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Временно исполняющей обязанности главы федерации назначена спортивный директор организации, руководитель Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. Помимо нее на пост временного главы организации претендовали главный тренер сборной России Юрий Борзаковский и вице-президент ВФЛА Марина Купцова.

Юлия Тарасенко будет руководить ВФЛА до досрочных выборов руководства организации, которые планируется провести в начале 2020 года.

— Понятно, что ситуация сложная, но мы продолжим бороться за то, чтобы наши легкоатлеты, получившие олимпийские лицензии, выступили на Олимпиаде в Токио-2020, — рассказала Юлия Тарасенко. — Даты отчетно-выборной конференции я пока назвать не могу.

Нужна перезагрузка

Впрочем, отчетно-выборная конференция ВФЛА может и не состояться. Организация близка к тому, чтобы лишиться аккредитации Минспорта. Такой сценарий допустил министр спорта Павел Колобков.

— Принято решение в среду провести комиссию по аккредитации Министерства спорта, где будет рассмотрена судьба ВФЛА, — сказал он журналистам.

По словам источника «Известий» в ВФЛА, высока вероятность, что аккредитация будет отозвана. В таком случае будет создана новая общественная организация, которая станет представлять интересы отечественных легкоатлетов. Ранее на подобном сценарии настаивал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

ВФЛА Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

По мнению спортивного агента Андрея Митькова, создание новой общественной организации просто необходимо.

— ВФЛА дискредитировала себя еще при прошлом руководстве во главе с Валентином Балахничевым, который в итоге получил тотальный запрет на работу в спортивной отрасли, — заявил Митьков. — Еще в тот момент необходимо было лишить ее аккредитации и создать новую общественную организацию. Я говорил об этом Виталию Мутко, который тогда был министром спорта, но он не пошел на радикальные меры. В итоге мы потеряли почти пять лет, пропустили Игры-2016 в Рио, сейчас рискуем остаться без наших легкоатлетов уже в Токио. Поэтому надо действовать решительно. ВФЛА должна быть лишена аккредитации. Необходимо создать новую общественную организацию с представительством в регионах. Важные моменты — она должна расти «снизу» и в нее нельзя допускать людей, имеющих хоть какое-то отношение к ВФЛА.

Сейчас ходит много разговоров о том, что новую организацию мог бы возглавить экс-генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов.

— Такой вариант недопустим, — продолжил Андрей Митьков. — Бутов многие годы был вторым человеком в ВФЛА. Поэтому он либо был причастен к тому, что происходило в федерации, либо ничего не предпринимал, чтобы исправить ситуацию, и это даже хуже. К тому же он является одним из руководителей «Гераклиона» — организации, где выступают находящиеся в дисквалификации спортсмены. Я считаю, что альтернативную федерацию должен возглавить человек с серьезным спортивным бэкграундом, но который ранее не был связан с легкой атлетикой.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отказался комментировать ситуацию.