Валуев предрек России 80 лет без Олимпиад и чемпионатов мира после решения WADA

Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) может на 80 лет оставить Россию без крупных международных соревнований. Такое мнение высказал в понедельник, 9 декабря, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, после того как РФ лишили права участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года.

По словам Валуева, в среднесрочной перспективе это повлечет за собой отсутствие таких соревнований не только в четырехлетний период. «После подачи заявки и ее принятия проходит достаточно много времени, чтобы подготовиться к ним. Значит, примерно 80 лет Россия будет без чемпионатов мира, без Олимпиад», — заявил он телеканалу «Звезда».

Валуев отметил, что пока решение WADA не является окончательным, так как Россия будет подавать апелляцию.

Он подчеркнул, что спортсменов, по отношению к которым наблюдается несправедливость, винить нельзя.

«Безусловно, определенное количество спортсменов в какой-то степени это может заставить уехать куда-либо. Но, на мой взгляд, это странно, потому что можно испытывать неприятные чувства, выигрывая соревнования, но при этом не будет играть твой гимн, но это не будет означать, что ты не победитель самих соревнований», — резюмировал он.

Ранее в этот же день исполнительный комитет WADA лишил Россию права участия в крупных международных спортивных мероприятиях, запрет будет действовать четыре года, напоминает телеканал «360». России запрещено принимать международные турниры и подавать заявки на их проведение. Также Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишено статуса соответствия.

Российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов РФ запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Решение вступит в силу через 21 день либо после рассмотрения апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS). Российских спортсменов и тренеров допустят до соревнований, если они докажут, что не нарушали антидопинговые кодексы WADA. Принимать в них участие они будут под нейтральным флагом.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что Россия должна извиниться за боль, причиненную спортсменам и болельщикам.