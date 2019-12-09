Помочь перед Рождеством: с чем «нормандская четверка» едет в Париж

Накануне саммита в «нормандском формате» из Парижа, Берлина, Москвы и особенно Киева продолжают поступать многочисленные заявления о том, какой стороны хотят видеть встречу 9 декабря. Все сходятся в одном: конфликту в Донбассе нужны поворотные решения. Однако делать большие ставки на глобальный прорыв после парижского заседания не стоит. Как пояснил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, успехом можно будет считать заявление Владимира Зеленского о приверженности украинских властей Минским соглашениям.

Не все сразу

Уже сегодня в Париже состоится, пожалуй, самый долгожданный саммит года. Во-первых, нормандских встреч не было с 19 октября 2016-го, когда за столом с Владимиром Путиным и Ангелой Меркель сидели еще Франсуа Олланд и Петр Порошенко. А во-вторых, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский действительно ждал этих переговоров очень долго. И если судить по его заявлениям, предвкушать встречу в формате «четверки» он начал едва ли не с первого дня у руля страны, уверяя себя и окружающих в готовности говорить о Донбассе здесь и сейчас.

В Москве следили за активностью украинского президента, но призывали не спешить, а тщательно подготовиться. Как не раз заявляли представители РФ, встреча ради встречи решить конфликт не поможет. Только нацеленность на результат и обсуждение хорошо проработанных позиций позволят не просто в очередной раз дать жителям Донбасса надежду на мир, но и на самом деле его обеспечить. И коль скоро Москва согласилась отправиться в Париж, можно сделать вывод: «встречи ради встречи» лидеры круглого стола постараются избежать. В противном случае процесс урегулирования рискует оказаться в еще более глубоком кризисе, чем за последние три года.

норпм Встреча лидеров стран «нормандской четверки» в ведомстве федерального канцлера Paul-Lobe-Haus в Берлине 19 октября 2016 года Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

— Я бы считал этот саммит успешным, если украинской стороной будет исчерпывающим образом подтверждена приверженность духу и букве Минских соглашений. При Порошенко Киев пытался этот пакет размыть, переставить местами последовательность, отказаться от выполнения части решений. Если Зеленский без двусмысленностей подтвердит, что принимает на себя всю полноту обязательств по Минским соглашениям, — значит, собрались не зря, — заявил «Известиям» Константин Косачев.

А если стороны продвинутся в согласовании «дорожных карт» реализации отдельных пунктов, например по дальнейшему разведению на линии соприкосновения или обмену удерживаемыми лицами, это станет уже «перевыполнением плана», считает сенатор.

— Но с учетом того выходящего за рамки приличия давления, которое оказывается на Владимира Зеленского со стороны националистических сил, и подтверждение Минских соглашений уже было бы хорошим знаком, — отметил он.

норм Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

При этом переговоры в Париже вряд ли решат сразу все накопившиеся проблемы Донбасса, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Однако лидеры, отметил он, могут договориться о реальном разведении сил и средств на всем протяжении линии соприкосновения.

— Сейчас непонятно, будет ли какой-то прогресс по особому статусу. Пока Киев собирается просто продлить действие закона (ранее об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко. — «Известия»), что не помешает ему уже во время новой сессии Верховной рады в феврале внести в документ изменения или даже принять новый, — пояснил «Известиям» эксперт. — Но проблема в том, что Киев и Донбасс сейчас занимают резко противоположные позиции по этому вопросу.

По позициям

По мнению хозяина площадки Эммануэля Макрона, цель саммита — имплементация Минских соглашений, благодаря чему удастся «построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе». Из всех участников «четверки» о предстоящих переговорах французский лидер высказывается, наверное, наиболее оптимистично. А вот канцлер Ангела Меркель — в недавнем прошлом весьма активная — в последние месяцы хранила молчание, фактически делегировав «европейский голос» формата французскому коллеге.

Владимир Путин также весьма осторожен в оценках. По его мнению, Донбассу нужен мир, однако как скоро удастся его достичь — зависит от ряда факторов. Президент РФ уверен: пересмотр Минских соглашений, о котором периодически высказываются в Киеве, контрпродуктивен для урегулирования конфликта. Впрочем, о Владимире Зеленском российский лидер отзывается сдержанно-позитивно.

yjhv Петр Порошенко на площади Независимости во время акции протеста активистов партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» в преддверии саммита «нормандской четверки» Фото: TASS/ZUMA

— Мне кажется, что он симпатичный человек, искренний, он, на мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. А насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю, — сказал недавно президент России.

Самым активным из «четверки» был именно Владимир Зеленский, планирующий 9 декабря выяснить, как и когда можно завершить конфликт в Донбассе. Судя по его высказываниям, украинский лидер готов к компромиссам. А главное — к диалогу с Москвой, за что местные националисты, возглавить которых с переменным успехом пытается Петр Порошенко, уже наказывают его майданом и обвиняют в «капитуляции».

Тем временем, как сообщил офис президента Украины, Киев утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса. Детали держатся в секрете, однако «Владимир Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем».

Повышают ставки

В Донбассе также ждут «нормандский формат». Как ранее рассказала «Известиям» омбудсмен ДНР Дарья Морозова, Донецк хочет от Владимира Зеленского определенных гарантий, которые позволят провести обмен пленными — в последний раз процесс возвращения людей состоялся в декабре 2017 года. Надеются в регионе и на дальнейшее разведение сил и средств.

Однако в целом прогнозировать результаты переговоров в Донбассе побаиваются. Например, глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил «Известиям», что «никаких ожиданий от саммита нет», поскольку сначала надо дождаться итогов встречи.

erh Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Впрочем, порой республики всё же играют на повышение ставок. Пока в Киеве прорабатывали сценарии реинтеграции, парламент ДНР единогласно принял закон «о государственной границе». Согласно документу от 29 ноября, республика существует в границах Донецкой области на период 2014 года, включая «временно подконтрольные Украине» территории.

А глава ДНР Денис Пушилин 2 декабря и вовсе предложил внести изменения в конституцию самопровозглашенной республики, сделав русский язык единственным государственным. В Донецке подобный шаг считают необходимым из-за «интенсивного интеграционного процесса» с Россией. «Применение украинского языка как государственного до сих пор не нашло практической реализации», — поясняется в сообщении на сайте Народного совета.

С глазу на глаз

Помимо переговоров «нормандской четверки» не менее интересной должна стать встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Лидеры, уже несколько раз по инициативе украинской стороны говорившие по телефону, полностью посвятят ее двусторонней повестке.

Судя по всему, главной темой переговоров станет транзит газа через Украину, достичь компромисса по которому пока не удалось. По мнению Константина Косачева, «тема очень горячая и, наверное, будет обсуждаться в качестве одной из первых»: решение надо принять до конца года. Но поскольку это первая встреча президентов, на ней уделят внимание всему комплексу двусторонних проблем, считает политик. Москве крайне важно прояснить намерения Владимира Зеленского по развитию отношений с РФ, которые при Петре Порошенко были загнаны в тупик.

укр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению Михаила Погребинского, главы государств вполне могут достигнуть соглашения по газу, что пойдет на руку обеим сторонам, ведь предыдущий контракт прекратит действовать уже 1 января. Возможно, лидеры обсудят и дальнейшую судьбу удерживаемых на украинской и российской территориях лиц. После успешного обмена в сентябре шансы на продолжение процесса довольно высоки. Зато другие проблемные вопросы, например отсутствие авиасообщения, вряд ли будут затронуты детально. Любая подобная договоренность «будет воспринята в штыки «партией войны» и дополнительные «майданы» Владимиру Зеленскому сейчас не нужны.