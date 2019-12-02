Исключите газ: тему транзита не будут обсуждать на нормандской встрече

Тема газового транзита не будет обсуждаться 9 декабря на встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции. Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки к саммиту в «нормандском формате» , главная тема переговоров — Минские соглашения и, в частности, переход к политическому урегулированию конфликта в Донбассе. Тем не менее, по словам другого собеседника «Известий», не исключено, что главы РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский затронут газовый вопрос в беседе с глазу на глаз, которая должна состояться на полях саммита. Таким образом, решение спора может выйти на президентский уровень.

Без топлива

Как сообщил «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, тема газового транзита через Украину не стоит в повестке саммита в «нормандском формате», который пройдет в Париже 9 декабря.

— Транзит российского газа через Украину не будет отдельно обсуждаться на встрече четырех лидеров. Переговоры будут посвящены исключительно урегулированию конфликта в Донбассе. Для решения газового вопроса существуют специальные каналы, и размывать повестку саммита никто не собирается, — заявил «Известиям» информированный собеседник.

В то же время другой правительственный источник «Известий» подчеркнул: обсудить газовый спор российский и украинский лидеры смогут в личной беседе. А сам нормандский саммит будет посвящен решению проблем Донбасса и деэскалации конфликта. Встреча Путина и Зеленского в Париже обязательно состоится, ее формат станет известен позже, сообщил 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До этого он заявил: если переговоры с Украиной по газу не принесут ожидаемого результата, то Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут использовать встречу в Париже для обсуждения этой темы.

донбасс Представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня запускают сигнальную ракету для начала разведения сил сторон конфликта в Донбассе в районе поселка Петровское Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Между тем, как сообщил один из собеседников «Известий», центральной темой переговоров «четверки» станет реанимация политического трека урегулирования. Во времена президента Украины Петра Порошенко это направление Минских соглашений было полностью заморожено . Впрочем, и большинство других пунктов договоренностей также не выполнялись, за исключением таких эпизодов, как, например, обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса в декабре 2017 года.

Отдельное внимание будет уделено проблеме особого статуса неподконтрольных Украине территорий . Во многом от решения этого вопроса зависит политическое будущее нынешних ДНР и ЛНР, а также проведение местных выборов по украинскому законодательству и в целом реинтеграция Донбасса.

— Также надо напомнить нашим украинским коллегам, что они, согласно договоренностям, должны вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Надеемся, что Париж и Берлин тоже укажут на этот важный момент Киеву, без чего двигаться в направлении полного урегулирования будет крайне сложно, — добавил источник «Известий».

Кроме того, лидеры «четверки» затронут и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» между Украиной и Донбассом, отметил собеседник . Какой-то конкретики по этой проблеме пока нет, поскольку Киев и республики так и не смогли прийти к общему знаменателю. Как ранее заявила «Известиям» омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в Донецке надеются, что Владимир Зеленский сможет гарантировать процессуальную очистку подлежащих обмену лиц и открытую верификацию всех людей, которые будут участвовать в процессе.

днр Военнослужащие народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского Фото: РИА Новости

Судя по заявлениям, звучащим из Берлина, Киева, Москвы и Парижа, все стороны, хоть и по-своему, хотят как можно скорее обозначить конкретные шаги по решению кризиса в регионе. Но если позиции Франции, ФРГ и РФ в целом понятны — они выступают за реализацию Минских соглашений, то, с чем на саммит приедет Владимир Зеленский, остается главной интригой.

Одно ясно: украинский лидер искренне хочет решить проблему, что отмечал и президент РФ Владимир Путин. Хватит ли Владимиру Зеленскому для этого сил и поддержки внутри страны — другой вопрос.

Иными словами, в Париже «четверке» предстоит обсудить достаточно много нюансов урегулирования, и подключить к этому еще и транзит газа было бы при всем желании весьма сложной задачей.

«Газовый цейтнот»

На урегулирование спора по поставкам углеводородов у Киева и Москвы остался один месяц — 31 декабря 2019 года истекает десятилетний срок договоренностей, которые стороны намерены продлить во что бы то ни стало. Как заявил 27 ноября представитель президента РФ Дмитрий Песков, сейчас «Газпром» и «Нафтогаз» обмениваются коммерческими предложениями, однако времени остается всё меньше и переговоры ведутся в режиме цейтнота.

— «Нафтогаз» должен оформить новую структуру, выполнить все необходимые процедуры, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов (газа), — отметил Дмитрий Песков.

Судя по всему, трехсторонние переговоры в формате «Еврокомиссия–Россия–Украина» должного результата не дали — за три месяца технических консультаций и контактов на министерском уровне (следующая такая встреча намечена на начало декабря) позиции сторон остались неизменными. Как и прежде, Брюссель и Киев требуют долгосрочный контракт на 10 лет при транзите до 60 млрд куб. м газа в год с возможностью увеличить этот объем еще на 30 млрд куб. м. Москва же намерена обсуждать соглашение сроком на один год при отказе сторон от всех взаимных исков и прямых поставках по сниженным тарифам.

В переговорах последний пункт играет ключевое значение: конфликт вокруг судебных тяжб между «Газпромом» и «Нафтогазом» обострился в ноябре — в начале месяца украинская компания подала в Стокгольмский арбитраж иск против российского холдинга на сумму порядка $12 млрд (такова, по оценке «Нафтогаза», возможная компенсация потерь при прекращении транзита). По словам исполнительного директора компании Юрия Витренко, это были не новые требования, а встречный иск к «Газпрому». После этого публичный спор «Газпрома» и «Нафтогаза» вновь стал набирать обороты.

украина Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Напомним, что разбирательства по контрактам на транзит и поставкам газа начались в 2014 году. Четыре года спустя Стокгольмский арбитражный суд обязал «Газпром» заплатить «Нафтогазу» $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. При зачете встречных требований российской стороны сумма была снижена до $2,56 млрд.

В условиях «газового цейтнота» решение проблемы было перенесено на уровень глав государств — тему транзита Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону 25 ноября.

Похоже, у этого разговора были вполне реальные последствия — 28 ноября в Вене впервые с 2014 года Москва и Киев провели прямую, без посредничества Евросоюза, встречу по газовой проблематике. В переговорах участвовали руководители минэнерго РФ и Украины Александр Новак и Алексей Оржель, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер. Стороны договорились активнее взаимодействовать в двустороннем формате. Как сообщили 29 ноября в «Нафтогазе», Москва и Киев начали согласовывать текст договора о взаимодействии операторов газотранспортных систем, который необходим для продолжения транзита. В связи с этим возникает вопрос, насколько необходимо участие в дискуссии Европейской комиссии.

— В этих переговорах Россия — поставщик, Украина — транзитер, а Евросоюз — непосредственный покупатель, — пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Очевидно, что контракт будут подписывать Москва и Киев. Однако Еврокомиссия намекает своим украинским партнерам, что договор должен быть подписан. С учетом того что Киев сильно зависит от ЕС, эти намеки там не остаются без внимания.