Договор дороже денег: помирятся ли Украина и Россия при Зеленском

Украина поставила на паузу процесс разрыва отношений с Россией. Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении двусторонних соглашений. При Петре Порошенко украинская сторона грозилась отменить 40 межгосударственных договоров. В 2019 году, однако приостановлено действие только двух документов. «Известия» разбирались в перспективах примирения двух стран.

«Это будет сигналом»

Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией. Об этом газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в МИД России и госструктурах, занимающихся украинским направлением. «Возможно, что-то и пустили под нож, но нас в об этом в известность не ставили», — сказал собеседник издания.

Денонсацией документов Киев активно занимался при президенте Петре Порошенко. Последнее крупное объявление о разрыве договоренностей было сделано в ноябре 2018 года. Занимавший тогда пост главы МИД Украины Павел Климкин пообещал «скорое «убийство» очередной партии из примерно 40 соглашений между странами. В феврале этого года Климкин анонсировал «в обозримой перспективе» разрыв российско-украинского Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Ни то ни другое обещание украинский чиновник не сдержал.

украина Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS

В российском внешнеполитическом ведомстве далекоидущих выводов пока не делают. «Если притормозят — это будет сигналом. Если выходить будут из устаревших документов, а такие есть, это одна история. Если примутся за знаковые вещи — другая, которая будет означать политический выбор», — отметил дипломат.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «В данном случае МИДом заявление сделано. Я думаю, пока преждевременно говорить о каком-то эффекте для нормализации. Здесь же речь идет о том, что ранее выход из очень большого количества документов произошел в ущерб интересам самих украинцев, украинского народа. Что касается дальнейших перспектив российско-украинских отношений — работа ведется, повод для весьма сдержанного оптимизма есть», — отметил он.

Дружба врозь

Двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. Процесс денонсации начался в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией. Данные Москвы и Киева о числе разорванных договоров не совпадают. В ноябре прошлого года Павел Климкин говорил о том, что свое действие прекратили 48 соглашений. По данным российского МИДа, таких бумаг 49.

Подсчет утративших силу документов осложняет то, что Киев не всегда соблюдает предусмотренные дипломатическим протоколом процедуры. В некоторых случаях украинская сторона сообщала о денонсации через Twitter, но официального уведомления не присылала. В других случаях Киев высылал уведомление, но оформлял его ненадлежащим образом — например, не указывал дату прекращения действия документа.

В 2019 году Киев вышел только из двух соглашений. 1 апреля, на следующий день после первого тура президентских выборов на Украине, утратил силу Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Документ действовал на протяжении 20 лет и был основополагающим для отношений двух стран. В договоре, в частности, подчеркивалось уважение границ друг друга, отсутствие территориальных претензий, стремление мирно решать споры. После событий 2014 года некоторые пункты стали исключительно декларативными. Указ о прекращении действия Петр Порошенко подписал в декабре 2018 года.

украина Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

В начале февраля 2019-го по инициативе Киева также было расторгнуто межправительственное соглашение «Об обмене правовой информацией». Оно действовало с 1995 года и обеспечивало двусторонний информационный обмен правовыми актами в сфере гражданского права, арбитражного процесса, социального страхования и обеспечения, уголовного законодательства, юстиции.

В 2018 году правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией на 2011–2020 годы. В 2017 году Киев расторг соглашение по экспорту военной продукции в третьи страны. Документ предполагал сотрудничество при продаже военной продукции, проведении маркетинговых и патентно-лицензионных исследований мировых рынков, согласовании экспортных цен и тарифов. В том же 2017 году Киев расторг соглашение о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве военной продукции. В документе говорилось, что стороны не станут передавать или продавать третьим лицам сведения, связанные с военным производством.

С оглядкой на Минск

Пауза может быть вызвана сменой власти в Киеве. Всё лето в украинской столице решали кадровые вопросы. Там проходили досрочные выборы в Верховную раду, формировалось новое правительство. Возможно, взаимодействие с Россией временно отошло для команды нынешнего президента Владимира Зеленского на второй план. Если это так, то уже осенью-зимой можно ожидать возобновления противостояния.

Другая возможная причина — корректировка внешнеполитического курса. Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил о приверженности прагматичному подходу. Владимир Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал сделать своим приоритетом социально-экономическое развитие Украины. Очевидно, что для этого необходимо восстановление экономических связей с Россией, нужна нормализация политических и дипломатических отношений. Сохранение договоров, на ликвидацию которых была ориентирована администрация Порошенко, как раз является необходимым условием более спокойного взаимодействия.

украина Президент Украины выступает на первом заседании второй сессии Верховной рады IX созыва Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua

Директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев в разговоре с «Известиями» отмечает, что многие договоренности выгодны как раз украинской стороне. «Например, после конфликта в Керченском проливе в прошлом году многие требовали разорвать соглашение об использовании Азовского моря. Но оно больше нужно как раз Киеву! Без него Россия полностью доминирует в акватории, может вообще не считаться с украинскими ВМС. В результате МИД Украины отказался от денонсации», — говорит эксперт.

Пока Москва и Киев делают осторожные шаги. «Я бы не говорил об улучшении. Это скорее нормализация отношений. Мы видим, что враждебности стало меньше, но пока всё равно между странами всё сложно», — подчеркивает Карасев.