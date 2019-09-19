Мы из газа: переговоры по украинскому транзиту перешли в активную фазу

Исход трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через Украину будет известен не раньше декабря — как раз накануне истечения срока действующего соглашения. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, после появления в Киеве нового руководства ситуация стала несколько более определенной , а потому можно рассчитывать, что стороны, заинтересованные в сохранении транзита хотя бы на первых порах, всё-таки придут к консенсусу. Вместе с тем переговоры не ограничиваются перекачкой газа в Европу — страны ещё должны решить вопрос поставок непосредственно на Украину и урегулировать арбитражные споры «Газпрома» и «Нафтогаза».

Найти компромисс

19 сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через украинскую территорию. Встреча прошла на уровне министров энергетики России, Украины и Евросоюза. Как и предполагалось, значительного прорыва не произошло — в частности, стороны не обсуждали конкретные объемы прокачки газа и затронули лишь правовые вопросы. Однако, как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, впервые за многие годы консультации прошли в конструктивном ключе. Москва готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину, подытожил российский министр.

По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, переговоры с новым украинским руководством будут более результативными нежели с предыдущим, а потому вероятно, стороны смогут договориться до 31 декабря 2019 года (именно в этот день истекает текущий десятилетний контракт «Газпрома» и «Нафтогаза»).

газ Генеральный директор НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев и министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржел после трехсторонних переговоров по транзиту российского газа через украинскую территорию. Брюссель Фото: REUTERS/Yves Herman

— На Украине наконец сформировались органы власти и политики готовы брать на себя ответственность. Стоит добавить сюда начало диалога между руководителями стран, который может послужить базой для дальнейших переговоров, — пояснил «Известиям» глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. — Однако результаты переговоров скорее всего станут известны лишь под Новый год.

Глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник уверен: какого-никакого результата тройка переговорщиков достичь должна, поскольку Брюссель настроен найти компромисс между позициями РФ и Украины.

— «Газпром» намерен продолжать транзит, но на срок от года до трех лет. Украинцы же хотят на 10 лет после 2020 года , — сказал эксперт «Известиям».

Нежелание Москвы включаться в очередные долгосрочные договоренности объясняется тем, что вот-вот появятся альтернативные газопроводы , пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В числе таких проектов — «Северный поток – 2» (СП-2) и «Турецкий поток». Их планируют запустить в 2019 году, однако сразу выйти на полную мощность они не успеют, а потому на первых порах украинский транзит будет иметь для Москвы то же значение, что и для Киева.

Газовый комплекс

Вместе с тем в переговорах РФ и Украины возникают дополнительные осложнения. Например, недавнее решение Европейского суда по нитке OPAL (сухопутная ветка первого «Северного потока», СП), отменяющее постановление Еврокомиссии 2016 года о предоставлении «Газпрому» 90% мощностей трубы в порядке исключения. Теперь компания будет использовать лишь половину потенциала трубопровода. Такое решение усиливает переговорные позиции Киева, поскольку ограничение доступа «Газпрома» к мощностям СП может привести к аналогичным решениям и по другим газопроводам — в частности, по «СП-2».

Эксперты решение суда комментируют критически. По мнению Вячеслава Кулагина, вполне логично предоставлять 50% мощностей одной компании, а на вторую половину потенциала трубопровода объявить тендер — это, безусловно, верно с точки зрения конкуренции. Однако такой сценарий актуален лишь тогда, когда на входе газопровода находятся несколько компаний.

газ Газопровод «Северный поток – 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Здесь же кроме «Газпрома» никого нет. С учетом этого факта и был придуман механизм исключений ЕК , — отметил эксперт. — Если с поставками в Европу будут проблемы, которые приведут к росту цен, европейцы получат более дорогой газ. Более того, при 50-процентных мощностях инвесторы просто не окупят свои траты.

В контексте газовых переговоров, помимо ситуации вокруг OPAL, сторонам предстоит обсудить поставки непосредственно на Украину, а также прозрачность газотранспортной системы этой страны. Кроме того, нужно урегулировать арбитражные иски «Газпрома» и «Нафтогаза».

Москва отменила скидки для украинской компании в 2014 году. Та заявила, что с 2011-го Украина переплачивала за газ, а «Газпром» поставлял на транзит меньше ресурсов, чем было предусмотрено. К 2017 году общая сумма взаимных требований компаний превысила $60 млрд. Стокгольмский арбитраж снизил обязательные годовые закупки «Нафтогаза» до 4 млрд куб. м, отклонил большинство его требований к «Газпрому» по переплате и обязал российскую компанию возместить украинской примерно $2,6 млрд. В России решение выполнять отказались, и Киев стал требовать ареста газпромовских зарубежных активов. Параллельно с этим российский холдинг начал расторжение договоров с Украиной по поставке и транзиту топлива.