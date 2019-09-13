Ничего сухопутного: суд ЕС осложнил переговоры по транзиту через Украину

Решение Европейского суда, ограничивающее допуск «Газпрома» к мощностям газопровода OPAL, может негативно повлиять на трехсторонние переговоры Еврокомиссии (ЕК), России и Украины по транзиту газа. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный , подчеркнув, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа на Украину и через нее на экономически выгодных условиях и при гарантиях безопасности транзита. Параллельно с этим возникают и новые риски для российского участия в проекте «Северный поток – 2» (СП-2): согласно обновленной газовой директиве ЕС, вместо «Газпрома» оператором трубопровода должна стать независимая компания, а 50% его мощностей нужно зарезервировать для других поставщиков. Недавнее постановление по OPAL снижает шанс того, что ЕК сделает для СП-2 исключение из правил.

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Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения . С такой оценкой судебного постановления выступили в комитете Госдумы по энергетике, назвав его «ангажированным и политически мотивированным».

— В среднесрочной перспективе в Европе на фоне значительного и быстрого снижения собственной добычи вырастет спрос на импортный газ, — сказал «Известиям» глава комитета Павел Завальный. — Любые препятствия удовлетворению этого спроса за счет надежных и экономически эффективных поставок трубного газа из России соответствуют геополитическим и экономическим интересам третьих стран, однако невыгодны европейским потребителям.

ОПАЛ_2 На строительной площадке участка газопровода «Северный поток – 2» в районе Кингисеппа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Спор о доступе «Газпрома» к мощностям OPAL начался в 2009 году, когда Евросоюз принял Третий энергопакет, призванный защитить европейский рынок от доминирования того или иного поставщика. Ситуация разрешилась в 2016 году, когда Еврокомиссия, сделав для OPAL исключение, увеличила квоты «Газпрома» (единственного поставщика топлива по этой ветке) на поставки до 90%. Однако 10 сентября 2019 года Европейский суд юстиции удовлетворил иск Польши и отменил решение ЕК.

Как сообщили в «Газпроме», сейчас компания «изучает юридические и коммерческие последствия этого решения». С аналогичной позицией выступает и правительство ЕС.

— В Еврокомиссии приняли во внимание постановление суда, — сказали «Известиям» в организации. — Европейская комиссия высоко ценит принцип энергетической солидарности. При дальнейших решениях об исключениях этот принцип будет необходимо оценивать в соответствии с судебным решением.

ОПАЛ_1 Терминал газопровода OPAL около Грайфсвальда в Германии Фото: Global Look Press/Nord Stream AG

Главным бенефициаром этой истории стала Польша , которая наравне с Украиной выступает транзитером российского газа. Как заявили в Варшаве, постановление суда снижает угрозу монополистической силы «Газпрома» и «дает Польше беспрецедентную энергетическую безопасность» . По мнению руководства страны, сокращение поставок по «Северному потоку» также не позволит России отказаться от транзита через Украину, который уже многие годы является предметом спора Москвы и Киева.

Переговоры с нулевой суммой

Ближайшие консультации по этой теме с участием министров энергетики РФ, Украины и Евросоюза пройдут в Брюсселе 19 сентября. Стороны должны обсудить условия будущего транзита российского газа через украинскую территорию. ЕК предлагает Москве и Киеву подписать новый контракт сроком на 10 лет, в котором были бы обозначены гарантированные объемы прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Киев в целом с этим предложением согласен и намерен добиваться долгосрочных договоренностей. Россия же настаивает на том, чтобы продлить контракт на один год.

Ситуация вокруг ветки OPAL может повлиять на содержание консультаций, поскольку, как отметил глава Минэнерго РФ Александр Новак, решение суда касается всей системы энергоснабжения европейских стран. В Госдуме уверены: влияние это будет негативным.

— Любая политизация создает риск, что переговоры осложнятся и затянутся, — отметил Павел Завальный. — И если это произойдет, то заплатит за это прежде всего европейский потребитель. И украинский, кстати, тоже — ведь вопрос о транзите через эту страну не может быть решен отдельно от вопроса о поставках ее потребителям.

ОПАЛ_3 Сотрудники «Укртрансгаза» выполняют работы на трубопроводе Фото: РИА Новости

Политик подчеркнул, что Россия заинтересована в продолжении поставок газа на Украину и через нее на экономически выгодных условиях и при гарантиях надежности и безопасности транзита. Однако здесь возникает много неясностей как с экономически обоснованными объемами и тарифами на прокачку, так и с техническим состоянием украинской ГТС, подытожил Павел Завальный.

Эксперты сходятся на том, что достижение компромисса неизбежно, поскольку на сегодняшний день Европе не хватает других транзитных мощностей. Как пояснил «Известиям» глава Института национальной энергетики Сергей Правосудов, в трехсторонних переговорах решение суда по OPAL несколько усиливает позицию Киева, поскольку из-за восстановленных ограничений «Газпром» хотя бы на первых порах будет вынужден перенаправить лишние объемы газа на Украину.