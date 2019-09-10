Точный газ: поставки российского топлива в КНР начнутся в декабре

Президент Владимир Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером поручил рассмотреть вопрос поставок российского газа в Китай через Монголию. В ходе беседы руководитель холдинга также сообщил главе РФ, что с 1 декабря в КНР начнет поступать голубое топливо через газопровод «Сила Сибири». В Госдуме отметили, что реализация проекта демонстрирует тесное сотрудничество между Москвой и Пекином, однако РФ необходимо сосредоточиться на экспорте соседней стране не только сырья, но и высокотехнологичного оборудования.

Далекоидущие планы

Одной из главных тем переговоров, прошедших 9 сентября в Кремле, стал вопрос реализации крупных международных проектов. Так, глава «Газпрома» доложил президенту о степени готовности магистрального газопровода «Сила Сибири», который будет транспортировать голубое топливо Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

— 1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай, — сообщил Алексей Миллер. — Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен 1 трлн куб. м газа на китайский рынок.

По его словам, на сегодняшний день с китайскими партнерами также изучаются и другие возможности поставок газа в КНР. В частности, речь идет о транспортировке голубого топлива по западному маршруту и по дальневосточному — с Сахалинского центра. В связи с этим Владимир Путин поручил руководителю «Газпрома» рассмотреть вопрос поставок газа через Монголию.

— Я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию, — заявил российский президент. — Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный и китайские партнеры к этому тоже склоняются.

Реализация проекта «Сила Сибири» демонстрирует тесное развитие отношений между двумя странами, отметил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Тем не менее российской стороне необходимо активнее заняться тем, чтобы наряду с проектами, связанными с добычей российского сырья, заработали и другие, которые обеспечат поставки в Китай высокотехнологичного российского оборудования, добавил парламентарий.

— На этом пути у нас были большие потери в 1990-е годы, однако важно вкладывать инвестиции в соответствующие отрасли, чтобы обеспечивать поставки не только сырья, но и другой продукции. Это позволяло бы в том числе и более уверенно противостоять любому санкционному давлению, — заявил «Известиям» депутат.

Между тем стоит отметить, что в завершающейся стадии находятся и другие масштабные проекты. Так, до конца 2019 года планируется введение в эксплуатацию «Северного потока – 2», который будет поставлять газ из России в Европу через Балтийское море. Кроме того, в конце года должен начать работу «Турецкий поток» — газопровод из РФ в Турцию черед Черное море. Его первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран южной и юго-восточной Европы.

Прагматичность взяла верх

В ходе переговоров была также затронута проблема истечения транзитного контракта с Украиной, в результате чего «до конца года «Газпром» закачает в подземные хранилища в Европе не менее 11,4 млрд куб. м газа», что «в два раза превышает уровень прошлого года», сообщил Алексей Миллер.

По его словам, европейские партнеры ведут закачку очень высокими темпами. И одна из причин подобного поведения заключается в том, что 31 декабря заканчивается договор на транзит через территорию Украины, уверен Алексей Миллер. Именно поэтому сейчас очень важен вопрос, будет ли Киев покупать российский газ по прямому контракту.

В случае заключения такого договора с «Газпромом» цена для конечного потребителя на Украине может быть на 25% ниже нынешнего уровня, отметил глава холдинга. Украина прекратила закупки газа у РФ осенью 2015 года, и сейчас голубое топливо поступает на территорию страны за счет реверсных поставок. Однако в Москве неоднократно отмечали, что речь идет о виртуальном реверсе, а Киев, по сути, приобретает тот же российский газ.

— Поэтому что происходит: идет газ в Европу, ответвления от транзитных газовых труб идут на всю территорию Украины, газ берется в обычном режиме и потом по бумагам пишется, что это реверс, — пояснил ранее Владимир Путин.

Решение Киева отказаться от прямых покупок российского газа было сугубо политическим и противоречит экономическим соображениям, сказал «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Кажется, к власти на Украине пришли прагматики. А это, в свою очередь, дает надежду на то, что страна вернется к прямым покупкам российского газа. Если Киев займет конструктивную позицию, то газовые вопросы могут быть решены до конца года, — подытожил политолог.

9 сентября Владимир Путин также отправил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму по случаю национального праздника — Дня независимости. Кроме того, глава РФ поздравил северокорейского лидера Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР.