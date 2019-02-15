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«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Российская корпорация «Газпром» начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 1 декабря 2019 года. Об глава компании Алексей Миллер сообщил по итогам переговоров в Пекине с председателем совета директоров китайской компании CNPC Ван Илинем.

Миллер отметил в ходе встречи что строительство газопровода «Сила Сибири» идет с опережением графика, в связи с чем холдинг начнет поставки газа раньше намеченного срока.

«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока — уже с 1 декабря 2019 года», — цитирует Миллера RNS. Ранее планировалось, что поставки начнутся с 20 декабря 2019 года.

Основной темой встречи стал ход подготовки к началу поставок газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».

26 октября 2018 года пресс-служба «Газпрома» сообщала, что компания построила 95% морской части газопровода «Турецкий поток» и 95,5% «Силы Сибири».

«Газпром» и CNPC в 2014 году заключили договор купли-продажи российского газа сроком на 30 лет. Документ предполагает поставку 38 млрд куб. м топлива в год по трубопроводу «Сила Сибири», общая протяженность которого составит около 3 тыс. км. Проект газопровода предусматривает поставку 30 млрд куб. м газа в год.

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