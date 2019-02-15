Высокотехнологичное производство катализаторов откроется в Омске

В Омске планируют построить завод катализаторов, производящий продукцию для нефтепереработки. Инвестиционный контракт по созданию высокотехнологичного производства подписали «Газпром нефть», Минпромторг РФ и правительство Омской области. Соглашение было заключено в рамках сочинского инвестиционного форума в четверг, 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, мощность комплекса составит 21 тыс. т катализаторов в год — это позволит обеспечить независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков и создаст возможность экспорта продукции. Строительство планируется завершить в 2021 году.

На данный момент «Газпром нефть» уже завершила предварительные работы по проекту. Сейчас идет подготовительный процесс площадки под строительство, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Губернатор региона Александр Бурков выразил мнение, что уникальный проект принципиально важен для развития Омской области и обеспечит дополнительные социальные преимущества. Его реализация позволит создать около 300 новых рабочих мест для специалистов. При этом применяемые технологии мировых стандартов исключат нагрузку на экологию.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, компания первой в России создает масштабное производство современных каталитических систем для нефтепереработки. Совместно с российскими учеными в Омске начнут выпускать превосходящую мировые аналоги продукцию.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения стали практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.