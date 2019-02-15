Прямой эфир

Высокотехнологичное производство катализаторов откроется в Омске

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске планируют построить завод катализаторов, производящий продукцию для нефтепереработки. Инвестиционный контракт по созданию высокотехнологичного производства подписали «Газпром нефть», Минпромторг РФ и правительство Омской области. Соглашение было заключено в рамках сочинского инвестиционного форума в четверг, 14 февраля.

Как сообщает пресс-служба правительства Омской области, мощность комплекса составит 21 тыс. т катализаторов в год — это позволит обеспечить независимость нефтеперерабатывающей отрасли от зарубежных поставщиков и создаст возможность экспорта продукции. Строительство планируется завершить в 2021 году.

На данный момент «Газпром нефть» уже завершила предварительные работы по проекту. Сейчас идет подготовительный процесс площадки под строительство, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Губернатор региона Александр Бурков выразил мнение, что уникальный проект принципиально важен для развития Омской области и обеспечит дополнительные социальные преимущества. Его реализация позволит создать около 300 новых рабочих мест для специалистов. При этом применяемые технологии мировых стандартов исключат нагрузку на экологию.

По словам председателя правления «Газпром нефти» Александра Дюкова, компания первой в России создает масштабное производство современных каталитических систем для нефтепереработки. Совместно с российскими учеными в Омске начнут выпускать превосходящую мировые аналоги продукцию.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14–15 февраля. Главной темой обсуждения стали практические меры по реализации национальных проектов. Губернаторы обсудят стратегию пространственного развития до 2025 года для определения способов реализации потенциала регионов. Также подведут итоги конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пензенская область и Татарстан подписали договор о сотрудничестве
Центр выявления и поддержки одаренных детей создадут в Ненецком округе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017