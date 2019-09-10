Полные закрома: отчего газ в Европе подешевел до 10-летнего минимума

Цены на газ в Европе упали до минимума за последние 10 лет и имеют шансы опуститься еще ниже. Причина — массовое затаривание подземных газохранилищ на континенте, на данный момент они забиты практически под завязку. Если же брать более глубокие истоки нынешнего мини-кризиса, то они состоят в увеличении конкуренции между основными поставщиками газа на европейский рынок, в первую очередь Россией и США.

Газ на европейских рынках в начале сентября стоил чуть больше $3,5 за миллион британских тепловых единиц, или приблизительно $120-125 за тысячу кубометров. Хотя рыночные цены на природный газ в конце лета традиционно снижаются из-за низкого спроса, нынешний обвал невозможно объяснить исключительно сезонными факторами. По сравнению с тем же периодом прошлого года падение составило 55%, то есть более чем в два раза.

На рынке сформировался колоссальный избыток газа. Европейцы закупают его в объемах, существенно превышающих текущий спрос, но парадокс нынешней ситуации в том, что эти закупки оказывают понижательное давление на цену, поскольку топливо аккумулируется в газовых хранилищах. По сообщению Bloomberg, к концу августа в Италии, Австрии и северо-западной Европе накопилось 62 млрд кубометров газа, или почти 94% от их общей вместимости.

газ европа Фото: Global Look Press/Karin Rollett-Vlcek

Стоит отметить, что объем газа в европейских газохранилищах колеблется в соответствии с временем года. Топливо накапливается к осени, а затем тратится зимой, так что хранилища к весне практически пустеют. В этот раз, однако, был, во-первых, превышен пятилетний максимум заполняемости мощностей (она не каждый год переваливает за 90%), а во-вторых, показатель был достигнут невероятно рано — обычно хранилища заполняются к октябрю, после чего начинают освобождаться. В этот раз 90-процентный уровень был превышен уже к августу. Что частично было вызвано ранней закупкой газа в условиях сильной жары в Европе в июле. Местные энергокомпании опасались повышенного спроса на энергию из-за необходимости кондиционирования. Жара спала, но хранилища уже были наполнены.

Впрочем, если бы дело было только в спросе, цена бы напротив росла, хотя бы какое-то время. Здесь же включился фактор с совсем другой стороны — стремительное наращивание предложения, в первую очередь из-за океана.

Еще недавно США не воспринимались как серьезный игрок на европейском газовом рынке. Хотя успехи в области добычи сланцевого газа были ощутимы и 7–8 лет назад, когда американцы стали крупнейшими производителями голубого топлива в мире, до поры до времени за пределами Северной Америки они не ощущались. С середины нашей декады американские производители стали отправлять небольшие объемы сжиженного газа и на другие континенты, в первую очередь в Азию.

В 2018 году США вышли на полное самообеспечение природным газом и стали чистым экспортером этого вида топлива. Предполагалось, что и дальше поставки будут идти в основном в Восточную Азию, где спрос растет быстрее, а цены выше — примерно на 20–30%. Однако затем случились две вещи: замедление темпов роста китайской экономики и начало торговой войны между США и КНР. Из-за последнего обстоятельства договоренности между странами о полномасштабных поставках СПГ были по крайней мере отложены до лучших времен.

газ европа Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS/Erin Scott

Напротив, в июле 2018 года президент США Дональд Трамп, активно лоббирующий интересы своей нефтегазовой индустрии, и глава ЕС Жан-Клод Юнкер выступили с совместным заявлением, в котором Евросоюз пообещал увеличить закупки газа из США. Договоренности, пусть пока и на уровне простых никого ни к чему не обязывающих деклараций, были заключены несмотря на резкое ухудшение отношений между союзниками. На данный момент данное соглашение выполняется: с момента его оглашения до мая текущего года из США в Европу было поставлено 8 млрд кубометров газа, в три раза больше чем за предыдущие два с лишним года. В 2016 году трансатлантический маршрут СПГ обслуживали всего лишь три танкера, в 2019-м их число достигло 46.

По данным Reuters, поставки сжиженного природного газа в Западную и Центральную Европу между августом 2018 и августом 2019 года выросли с 5% до 14% от общего объема импорта. Из этой цифры 2% пришлось именно на США, для которых Европа стала главным направлением экспорта, вытеснив Восточную Азию. Частично этот рост произошел за счет заметного сокращения доли Норвегии, где экспорт сократился из-за ремонтных работ. Тем не менее, произошло и небольшое снижение доли «Газпрома» — с 33% до 32%. Немного, но тем не менее, это первое снижение за последние пять лет.

Вообще говоря, с 2014 года Европа постоянно обещает снизить свою зависимость от российского газа, однако год за годом она только нарастает. И более того, даже в период с октября 2018 по август 2019 года в абсолютных значениях поставки опять-таки увеличились. Упадут они лишь в этом году — согласно отчету компании, по итогам 2019-го ожидается снижение объемов экспорта в европейские страны до 192 млрд кубометров, на 4,5% больше прошлогоднего рекордного показателя.

газ европа Строительство газопровода «Северный поток – 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

И всё же резкий рост импорта СПГ, в том числе и американского, в Европу означает усиление конкуренции за европейского потребителя, что выражается в том числе и в снижении цен. Причем все стороны во имя борьбы за рынок готовы прибегать к любым методам, включая политическое давление. Скажем, счет времени до анонсированного открытия «Северного потока – 2» пошел уже на недели, но ключевое разрешение от Дании, в экономической зоне которой пройдет труба, до сих пор так и не получено.

Что касается снижения цен, то по прогнозу аналитиков Bloomberg, оно в ближайший месяц может составить еще 20% из-за переполненных хранилищ. Впрочем, едва ли эта цена установится надолго. Не за горами зима, когда спрос на газ должен серьезно вырасти.

Но на данный момент все участники рынка готовы идти на те или иные формы демпинга. В перспективе выгоднейший рынок Европы позволяет несколько ужаться в норме прибыли, чтобы застолбить место под солнцем. Его размер будет расти в том числе и из-за энергетической политики Евросоюза, нацеленной на снижение выбросов углекислого газа, усиливающих парниковый эффект. Ради этих целей политики по всему континенту закрывают угольные шахты, переориентируя свои электростанции на потребление природного газа, поскольку возобновляемая энергетика в обозримом будущем занять львиную долю энергетического рынка не может.

Для всех поставщиков будет важна диверсификация экспорта. Европейцы, в том числе и из-за стремления освободиться от зависимости от российского газа, в последнее десятилетие вложили десятки миллиардов евро в строительство СПГ-терминалов по всему континенту, от Литвы для Испании. Но некоторые российские поставщики от этого только выиграют. На минувшей неделе был одобрен инвестиционный проект «Арктик СПГ – 2» «Новатэка» на Ямале, который предполагает поставки 20 млн тонн сжиженного газа в год. Хотя примерно 80% производимого на объекте газа будет вывозиться в Восточную Азию, европейский рынок тоже получит свою долю. Конкуренция растет, но спрос и выручка российских производителей в обозримом будущем будет расти еще быстрее.