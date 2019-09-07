А у нас сегодня газ: Путин и Додон обсудили поставки голубого топлива

Москва заинтересована в развитии двусторонних связей с Кишиневом, отметил Владимир Путин в ходе переговоров с Игорем Додоном. Опрошенные «Известиями» политики и эксперты подчеркнули, что состоявшаяся встреча играет важную роль в расширении торгово-экономических отношений, а также в решении вопроса поставки российского газа в восточноевропейскую страну. В Госдуме также добавили, что диалог глав государств необходим для урегулирования ситуации вокруг Приднестровья.

Стабильная почва

Встреча российского и молдавского президентов прошла в дружественной атмосфере при участии заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и вице-премьера Республики Молдова Василия Шовы. В начале переговоров оба лидера отметили важность преодоления политического кризиса в Молдавии и начала работы нового правительства.

— Мы очень рады тому, что ситуация в Молдове в целом стабилизировалась, есть возможность использовать эту — во всяком случае все-таки относительную — стабильность для развития экономики, развития наших двусторонних связей, — заявил Владимир Путин.

Политическая ситуация в республике обострилась после того, как Конституционный суд страны объявил сформированное парламентское большинство между Партией социалистов Молдавии и блоком ACUM незаконным решением. При этом КС назначил вице-председателя Демократической партии Павла Филипа врио президента, обязав его распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Игорь Додон назвал происходящее узурпацией власти, а правительство и парламент проигнорировали решение суда. Таким образом в стране фактически сложилось двоевластие. Тем не менее 15 июня КС аннулировал свои собственные решения о роспуске парламента и непризнании сформированного правительства.

— С июня уже в наших двусторонних отношениях есть изменения к лучшему, есть контакты на всех уровнях, потому что раньше с молдавской стороны президент занимался российской повесткой, сейчас уже был и официальный визит спикера Молдовы в Москву, встречались сопредседатели в Кишиневе, — отметил во время встречи молдавский лидер.

Кроме того, в сентябре впервые за последние три года пройдет заседание российско-молдавской межправительственной комиссии, а также инвестиционный форум, добавил Игорь Додон.

— Россия заинтересована в том, чтобы поднять внешнеэкономические связи на более высокий уровень. Встреча носит системный характер. У наших стран есть большой перечень вопросов, которые необходимо решать. Мы планируем осенью выезд в Молдову для переговоров с парламентариями, чтобы усилить двусторонние отношения между нашими государствами, — сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Газ и Приднестровье

Молдавский президент еще до начала переговоров анонсировал, что главными темами встречи станут поставки российского газа в восточноевропейскую страну. В Кишиневе сейчас серьезно озабочены проблемой возможного повышения тарифов на газ, которые могут вырасти на 35%. Игорь Додон ранее сообщал, что бывший кабинет министров в результате неправильной политики оставил в наследие «энергетическую бомбу». При этом контракт, по которому страна получает голубое топливо из РФ, истечет в конце нынешнего года. Для решения данного вопроса руководство республики пытается договориться с «Газпромом» о скидке, которая позволит избежать повышения цен для конечных потребителей.

«На встрече обсуждались различные аспекты двусторонних отношений, затрагивалась также и газовая тема. Эти переговоры близки к финализации, предлагаемые параметры в целом подходят», — заявил после переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кишиневе также обеспокоены отсутствием соглашения о транзите газа между Россией и Украиной, отметил в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

— Пришло время подписывать контракт, который будет действовать с 1 января следующего года. Переговоры ведутся, но результатов пока точных нет. Молдавия отбирает для себя необходимый газ именно по газопроводу, который проходит по территории Украины. Поэтому здесь возникает вопрос в получении нужного объема голубого топлива для безболезненного прохождения в первую очередь зимнего периода, — отметил эксперт.

Игорь Додон ранее признался, что существует серьезный риск сокращения транзита российского газа через Украину в балканские страны и Молдавию начиная с 2020 года.

— Это негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению, а то и прекращению поставок российского газа в нашу страну, — заявил молдавский президент.

Присутствие на переговорах в Москве вице-премьера Василия Шовы, курирующего приднестровское урегулирование, говорит о том, что и этот вопрос был затронут в ходе беседы президентов. Особенно если учитывать тот факт, что следующее заседание в формате «5+2» (Молдавия и Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от Евросоюза и США) запланировано на 8–10 октября в Братиславе.

— Диалог президентов наших стран очень важен для решения данной проблемы. Молдавский президент занимает активную позицию, и все понимают, что без его участия решить данный вопрос невозможно, — заявил «Известиям» заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат добавил, что Россия заинтересована в сохранении мира в данном регионе и решении спорных вопросов исключительно с помощью дипломатических методов.

— В целом внешняя политика нашей страны нацелена на то, чтобы не допускать обострения и избегать каких-либо конфликтов во всех регионах мира, — подытожил парламентарий.

Московские поводы

Российский президент в субботу принял участие и в торжественных мероприятиях на ВДНХ, посвященных празднованию Дня Москвы. Во время своего выступления он отметил, что за последние годы столица заметно преобразилась и было много сделано «для создания комфортной деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств».

— Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине! — завершил на праздничной ноте свою речь Владимир Путин.

На мероприятие также приехали премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По завершении концертной программы они посетили реконструированный павильон «Казахстан» на территории ВДНХ, где осмотрели традиционную казахскую юрту, выставку ремесел, сельскохозяйственную ярмарку и экспонаты из фондов Национального музея этой азиатской страны. Российский президент не забыл сделать запись в книге почетных гостей и получил от Нурсултана Назарбаева подарок — сувенирную казахскую тарелочку.

Кроме того, 7 сентября Владимир Путин посетил олимпийский комплекс «Лужники», где ознакомился с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики.