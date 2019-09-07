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В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек

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Фото: официальный портал мэра Москвы/mos.ru
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В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.

Темой празднования в 2019 году стал 80-летний юбилей ВДНХ. Там прошла церемония открытия Дня города. К 17:00 праздничную площадку посетили 250 тыс. человек.

Главные праздничные мероприятия проходят на Тверской улице, ставшей в этот день пешеходной. Центральные площадки посетили 900 тыс. человек.

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В московских парках побывали в День города 500 тыс. человек.

В 21:00 более чем с 33 площадок города в честь дня рождения столицы состоится праздничный салют. Продолжительность пиротехнического шоу составит около пяти минут, будет дано не менее 70 тыс. залпов.

День города в Москве отмечают 7 и 8 сентября. В эти дни запланировано несколько праздничных мероприятий, в том числе музыкальный фестиваль «Наши в городе» и «Театральный марш». Также в эти выходные 80 столичных музеев будут работать бесплатно.

Москвичей поздравил президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник посетил мероприятия по случаю праздника.

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