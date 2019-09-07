Собянин посетил гулянья на Тверской улице по случаю Дня города

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил праздничные мероприятия, организованные на Тверской улице по случаю Дня города, который отмечается 7 сентября. Градоначальник отметил успехи столицы и поздравил жителей города с праздником.

«С днем рождения, город! С праздником вас!» — цитирует Собянина «РИА Новости».

Также в субботу столичный мэр принял участие в церемонии открытия праздничных мероприятий на ВДНХ. Собянин отметил, что Москва лидирует среди мегаполисов мира по многим показателям и должна стремиться занимать ведущие позиции по качеству образования, здравоохранения и качеству жизни.

Ранее в этот день градоначальник указал, что москвичи в последние годы стали больше ценить Москву и гордиться ею. Собянин признался в любви к Москве, отметив, что у него «нет сомнения в ответе».

Горожан также поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал Москву достоянием страны и охарактеризовал ее как город, который «всегда устремлен в будущее», но при этом помнит свою историю.

Он высоко оценил темпы развития мегаполиса, в то же время добавив, что проблем «еще достаточно».

День города в Москве отмечают 7 и 8 сентября. В честь праздника в столице пройдет множество мероприятий, в том числе музыкальный фестиваль «Наши в городе» и «Театральный марш». 80 московских музеев будут работать бесплатно.

В связи с проведением торжественных мероприятий в городе ограничено движение транспорта. Синоптики пообещали в выходные теплую погоду, возможны кратковременные дожди.