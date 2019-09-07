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Путин признался в любви к Москве

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы и гостей столицы с Днем города. Глава государства высоко оценил развитие мегаполиса и признался, то любит этот город.

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На открытии торжественных мероприятий на ВДНХ 7 сентября Путин отметил, «как преобразилась столица за последние годы». Несмотря на то что проблем «еще достаточно», для жителей города «без исключения во всех районах Москвы» уже «сделано много».

«Мы видим, <…> как много сделано для создания комфортной, деловой среды, социальной, транспортной и цифровой инфраструктуры, благоустроенных общественных пространств. <…> Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль — нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся», — цитирует Путина ТАСС.

Столицу глава государства охарактеризовал как «достояние России, уникальное отражение всех ее эпох», как город, который «всегда устремлен в будущее», но при этом помнит свою историю и своих героев. Москва — это современный развивающийся мегаполис, районы которого «по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами».

«Так держать, дорогие москвичи! С праздником! Успехов и процветания Москве и всей нашей Родине», — заключил Путин.

Ранее с Днем города жителей Москвы и гостей города поздравил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что город — «это прежде всего люди, которые в нем живут» и которые в последние годы стали всё больше ценить Москву и гордиться ею.

«Когда меня спрашивают, люблю ли я Москву, у меня нет сомнения в ответе. Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю — да, люблю. Иначе невозможно», — признался Собянин.

День города в Москве отмечают 7 и 8 сентября. В честь праздника в столице пройдет множество мероприятий, в том числе музыкальный фестиваль «Наши в городе» и «Театральный марш». 80 московских музеев будут работать бесплатно.

В связи с проведением торжественных мероприятий в городе ограничено движение транспорта. Синоптики обещают теплую погоду, возможны кратковременные дожди.

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