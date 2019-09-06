Охотный рад: где и как москвичи смогут встретить День города

В выходные Москва отметит свой 872-й день рождения. По традиции День города пройдет с размахом. Жителей и гостей столицы ждут бесплатные концерты, шоу, модные показы, спортивные соревнования, выставки, лекции и, конечно, праздничный салют. «Известия» выяснили подробности грядущих празднеств у организаторов и участников.

Как будет гулять столица в свой день рождения, решали сами москвичи. На одном из городских порталов горожане высказывали свои предпочтения, с учётом которых и была сформирована программа.

— Основной темой праздника станет 80-летний юбилей ВДНХ. Центральные площадки Дня города — Тверская и Моховая улицы, Охотный ряд и Театральный проезд — на один день превратятся в филиалы ВДНХ. Здесь появятся реплики всем известных павильонов, фонтаны, скульптурные композиции и даже знаменитый цветочный ковер, расположенный между фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок», — рассказал «Известиям» глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напротив уменьшенной копии Центрального Павильона № 1 со шпилем разместят площадку для катания на роликах. А покататься на SUP-бордах (надувные доски для плавания) можно будет в 35-метровом бассейне, напоминающем фонтан «Каменный цветок». Воссоздадут на Тверской и ныне утраченный павильон «Главхладпром». Его стены приспособят под восьмиметровый скалодром, который может покорить любой желающий.

Тем временем профессионалы будут штурмовать другие высоты. В Москва-сити семь спортсменов из России, Германии, Франции и Канады собираются установить мировой рекорд по хайлайну. Они пройдут по канату, натянутому между небоскребами на уровне 350 м над землей. Это почти на 100 метров выше предыдущего рекорда. Достижение будет занесено в «Книгу рекордов Гиннесса».

Тем временем и сама ВДНХ подготовила насыщенную программу. В Зеленом театре пройдет двухдневный праздничный гала-концерт Фестиваля духовых оркестров. 7 сентября в 18:20 на площади Промышленности планируется установить мировой рекорд по самому массовому уроку танцев: на рекорд нацелился вице-чемпион Европы по бальным танцам Виталий Сурма.

На площадке у Летнего кинотеатра-лектория пройдет фестиваль уличного циркового искусства «Удивительное рядом». Выступления артистов оригинального жанра, мастер-классы для детей, клоуны на ходулях и хорошее настроение гарантированы. А еще будет устроен массовый выход на пленэр. У пруда напротив павильона № 44 «Кролиководство» всем желающим дадут мастер-класс профессиональные художники.

8 сентября с 19:00 до 22:00 на сцене между павильоном № 1 и фонтаном «Дружба народов» пройдет модный показ Fashion Parade Moscow. А в павильоне № 26 «Транспорт ССР», где сейчас располагается экспозиция Политехнического музея, состоится бесплатная экскурсия.

Будет куда сходить и меломанам. На сценических площадках по всему городу пройдет около сотни спектаклей и концертов. Звезды эстрады — среди них Дмитрий Маликов, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Александр Буйнов, Ирина Дубцова, Юлия Волкова, Юлианна Караулова — выступят для гостей парков на Поклонной горе, Ходынском поле и в Митино. Ценителей классической музыки ждут в парке «Зарядье», на Арбате и у стен у храма Христа Спасителя. В программе — Моцарт, Чайковский и Верди в исполнении артистов Большого и Мариинского театров.

Рок-фанаты же собираются на проспекте Сахарова и в Измайловском парке, где в многочасовом марафоне поучаствуют Валерий Сюткин, Диана Арбенина, Ольга Кормухина, «Ария», «Пилот», «Ундервуд», «Слот». Некоторые коллективы, например группа «Серьга», даже успеют выступить на двух площадках сразу.

— День города — это всегда радость, — поделился с «Известиями» лидер группы Сергей Галанин. — Не нужно никуда лететь — большой праздник прямо у тебя дома. Музыка для всех бесплатна, поэтому собирается огромное количество людей, все гуляют и поют. Но в этом и сложность — нужно сделать так, чтобы и маленьких не расстроить, и стариков порадовать. В Измайловском парке у нас будет больше времени, поэтому мы сможем разбавить рок-н-ролл лирикой.

Вероятность плохой погоды артиста совсем не смущает — как показывает опыт, даже если вдруг дождь, люди не расходятся, достают зонтики. «Некоторые под этими зонтиками знакомятся, а потом и не расстаются», — добавил он.

Театральная программа тоже будет насыщенной. Многие по традиции отправятся в сад «Эрмитаж», где в субботу Театр на Таганке проведет «Театральный марш». С утра и до позднего вечера под открытым небом столичные коллективы будут показывать свои лучшие спектакли. Так Театр на Таганке представит концертную версию постановки Максима Диденко «Беги, Алиса, беги». Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко выступит с программой «Сказки Пушкина». «Практика» и «Мастерская Брусникина» покажут site-specific спектакль Дмитрия Мелкина «Лес», «Школа современной пьесы» — open-air версию премьеры Иосифа Райхельгауза «На Трубе». И это далеко не полный список.

— Это фестиваль для нетеатральной публики: потенциальные зрители могут посмотреть спектакли, ничего не пугаясь, не платя денег, не ограничивая себя в передвижении. Если постановка не нравится гостям, они могут развернуться и уйти, — отметила глава Театра на Таганке Ирина Апексимова в беседе с «Известиями».

Посмотрев театральные представления, можно зайти и на выставки. 80 столичных музеев в День города будут работать бесплатно. В их числе — Новая Третьяковка, музей-заповедник Царицыно, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, Московский музей современного искусства и другие. Вдобавок некоторые из них предусмотрели экскурсии и специальные программы, приуроченные к празднику. А, например, Музей Москвы и вовсе откроет новую постоянную экспозицию, вокруг которой развернётся целый ряд творческих активностей.

— У нас можно будет не только весело провести время в кругу родных и друзей, но и узнать много нового о Москве и ее истории, – рассказали «Известиям» в пресс-службе Музея Москвы. — Посетителей ждет баттл москвоведов, специальный показ фильма «Сорокин трип», антикварный и гастрономический маркеты, семейный фестиваль «Москва на асфальте» и концерт современной музыки. Также гости музея увидят постановку «Палле один на свете» от Студии театрального искусства Сергея Женовача.

Ну какой же день рождения без цветов. 7 сентября в 13:00 на площади Революции флористы представят на суд зрителей платья, созданные из тысяч живых растений. Дефиле благоухающих нарядов проведет Юлия Барановская. А лучшие ландшафтные дизайнеры создадут в столице мини-оазисы среди асфальта и бетона — итоги соревнования будут подведены 8 сентября на фестивале «Цветочный джем».

Завершится День города праздничным салютом во всех округах столицы.