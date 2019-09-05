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Найк Борзов позвал москвичей на фестиваль «Наши в городе»

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Российский музыкант Найк Борзов пригласил москвичей и гостей столицы на свое выступление в рамках фестиваля «Наши в городе».

«Будем петь песню про Вову, про лошадку, гулять по Москве, веселиться, есть блины и запивать это сметаной», — сказал артист.

Ранее на свой концерт в рамках фестиваля жителей столицы позвал вокалист группы «Ария» Михаил Житняков.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. Москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.

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