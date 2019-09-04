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Кортнев пообещал повторить «Нашествие» на фестивале «Наши в городе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пообещал гостям фестиваля «Наши в городе» подарить незабываемые эмоции и впечатления на весь год. Об этом артист рассказал в беседе с НСН.

Рок-фестиваль «Наши в городе» пройдет 7 и 8 сентября в Москве в рамках празднования 872-летия Москвы. Одним из гостей, которые будут выступать перед жителями и гостями столицы, станет Алексей Кортнев.

«Хороший рок-фестиваль точно городу не повредит, во время праздника отовсюду будет литься поп-музыка, а мы сыграем рок-н-ролл. Наш сет будет перекликаться с сетом на «Нашествии», мы играли всего 7 номеров», — рассказал артист.

Фестиваль продлится два дня, и за это время гости смогут увидеть два больших концерта, которые пройдут на проспекте Академика Сахарова. Среди приглашенных звезд — Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Ниав», «Слот». Вход будет свободным для всех желающих.

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