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Сергей Галанин пригласил любителей рок-музыки на фестиваль «Наши в городе»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Лидер группы «СерьГа», рок-музыкант Сергей Галанин записал видеообращение к поклонникам рока, в котором пригласил их на фестиваль «Наши в городе». Он пройдет 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в столице в рамках празднования Дня города Москвы.

«С большой радостью хочу рассказать вам о выходных. 7–8 сентября в рамках Дня города Москвы двухдневный концерт «Наши в городе» на проспекте Сахарова. Восьмого числа «СерьГа», и даст Бог, если успею, то выступлю еще вместе с Гариком Сукачевым», — заявил музыкант.

Ранее Галанин рассказал, что выступление его группы будет похоже на их сет на юбилейном фестивале «Нашествие», благодаря чему зрители услышат «нетленную программу».

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования Дня города в Москве. С 13:00 и до самого вечера москвичей и гостей столицы ждут почти 20 часов музыки. Помимо группы «СерьГа» выступят группы «Ария», «Пилот», «Ундервуд», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов, Валерий Сюткин, Сергей Бобунец, Александр Ф.Скляр и «Ва-БанкЪ», Найк Борзов и другие музыканты. Вход на фестиваль будет бесплатным.

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