Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. «Мне кажется, что это замечательно, когда есть возможность нам сыграть музыку, а публике послушать и получить удовольствие», — сказал он.

Сюткин рассказал, что родился и всю жизнь живет в Москве, очень любит столицу и часто поет о ней.

«Могу бесконечное количество песен назвать. Проще не назвать песню, которую я пою не о Москве. Их не так много», — подчеркнул он.

На концерте в День города обязательно прозвучат композиции "Московский бит", "Стиляга из Москвы", "Москва-Нева", пообещал певец.

Ранее о своем выступлении на фестивале «Наши в городе» рассказал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он пообещал исполнить «нетленную программу» и, если получится, выступить вместе с Гариком Сукачевым.