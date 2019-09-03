Прямой эфир

Валерий Сюткин пригласил москвичей на фестиваль «Наши в городе»

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Валерий Сюткин пригласил москвичей и гостей столицы отпраздновать День города на фестивале «Наши в городе», который пройдет 7 и 8 сентября на проспекте Академика Сахарова. «Мне кажется, что это замечательно, когда есть возможность нам сыграть музыку, а публике послушать и получить удовольствие», — сказал он.

Сюткин рассказал, что родился и всю жизнь живет в Москве, очень любит столицу и часто поет о ней.

«Могу бесконечное количество песен назвать. Проще не назвать песню, которую я пою не о Москве. Их не так много», — подчеркнул он.

На концерте в День города обязательно прозвучат композиции "Московский бит", "Стиляга из Москвы", "Москва-Нева", пообещал певец.

Ранее о своем выступлении на фестивале «Наши в городе» рассказал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он пообещал исполнить «нетленную программу» и, если получится, выступить вместе с Гариком Сукачевым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Найк Борзов выступит в Москве на День города
Музей Победы в Москве угостит горожан солдатской кашей в День города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019