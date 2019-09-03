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Найк Борзов выступит в Москве на День города

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Фото: РИА Новости/Михаил Патлис
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Советский и российский рок-музыкант Найк Борзов выступит в Москве на праздновании Дня города, который отмечается 7 и 8 сентября. Об этом артист рассказал в беседе с НСН.

Музыкант выступит на фестивале «Наши в городе», организованном «Нашем Радио». По его словам, в 2019 году число фестивалей в России значительно увеличилось. Борзов уточнил, что программа будет состоять из песен, которые посвящены Москве.

«Сет будет праздничный, посвященный Дню города. Будут песни про Вову, как он гуляет по городу, и про лошадку, которая ездит по городу, и много чего другого, связанного с городом, с Москвой», — рассказал музыкант.

Как отмечет «Федеральное агентство новостей», фестиваль «Наши в городе» станет продолжением 20-го нашествия. «Афтерпати» рок-фестиваля пройдет на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы. Гости фестиваля смогут не только услышать легендарные рок-хиты, но и подкрепиться блинами, пирогами и квасом. Вход на фестиваль будет свободным.

Ранее 3 сентября сообщалось, что Гарик Сукачев пригласил москвичей на концерт в День города.

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