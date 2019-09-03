В День города в Москве 80 музеев будут работать бесплатно

Московские музеи будут работать бесплатно во время празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что столичные музеи работают бесплатно не только в праздники, но и в рамках проекта «Московская музейная неделя». Ближайшее такое мероприятие пройдет с 9 по 15 сентября.

В частности, бесплатно на День города можно будет сходить в Музей Москвы, Государственный музей Высоцкого, Музей Булгакова, Московский музей современного искусства и др.

Торжественное начало празднования Дня города пройдет 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой праздника станет Тверская улица, которая станет пешеходной, отмечает телеканал «360». В специальную программу к 872-летию Москвы вошли спектакли, пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты.

2 сентября сообщалось, что музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе» 7 и 8 сентября в Москве.