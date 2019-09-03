Прямой эфир

В День города в Москве 80 музеев будут работать бесплатно

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские музеи будут работать бесплатно во время празднования Дня города 7 и 8 сентября. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

«В День города, 7 и 8 сентября, в 80 музеев департамента культуры Москвы можно будет сходить бесплатно», — приводит слова представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что столичные музеи работают бесплатно не только в праздники, но и в рамках проекта «Московская музейная неделя». Ближайшее такое мероприятие пройдет с 9 по 15 сентября.

В частности, бесплатно на День города можно будет сходить в Музей Москвы, Государственный музей Высоцкого, Музей Булгакова, Московский музей современного искусства и др.

Торжественное начало празднования Дня города пройдет 7 сентября на ВДНХ. Центральной площадкой праздника станет Тверская улица, которая станет пешеходной, отмечает телеканал «360». В специальную программу к 872-летию Москвы вошли спектакли, пешеходные экскурсии, лекции, мастер-классы, концерты.

2 сентября сообщалось, что музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе» 7 и 8 сентября в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября
В Москве ограничат движение транспорта в связи с празднованием Дня города

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019