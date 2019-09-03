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Продажу алкоголя ограничат в Москве 7 и 8 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Москве введут временный запрет на продажу алкоголя и безалкогольной продукции в стеклянной таре на время празднования Дня города 7 и 8 сентября вблизи мест массовых гуляний. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

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Отмечается, что такие напитки нельзя будет купить в ресторанах, кафе, барах и магазинах, находящихся рядом с местами проведения массовых мероприятий. Ограничения будут действовать на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонка, а также в других округах столицы, пишет RNS.

Также алкоголь нельзя будет купить в местах запусков праздничных фейерверков, которые запланированы на 33 площадках города: большинство из них находятся в парках. Также уточняется, что на праздничные площадки не будут пускать пьяных людей, а также посетителей с напитками в стеклянной таре, пиротехническими изделиями и колюще-режущими предметами, пишет НСН.

В сообщении ведомства говорится, что введение ограничения на продажу алкоголя помогает снизить вероятность травм и правонарушений в местах массового скопления людей.

2 сентября сообщалось, что музыканты рассказали о подготовке к фестивалю «Наши в городе», который пройдет в столице 7 и 8 сентября.

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