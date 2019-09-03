Опрос показал отношение россиян к корпоративам без алкоголя

Более половины работающих россиян — 51% — готовы к участию в корпоративных мероприятиях без алкогольных напитков. При этом 15% выступили против праздников без спиртного. Это следует из данных опроса сервиса «Работа.ру».

По данным RT, которые канал публикует во вторник, 3 сентября, треть опрошенных употребляют алкоголь реже одного раза в месяц, а 23% респондентов не употребляют вовсе.

В ходе опроса россияне рассказали и о своем отношении к курению. Так, 75% заявили, что они не курят, однако 35% опрошенных считают, что курилка на рабочем месте необходима. 57% не поддержали идею введения штрафов за перекуры во время рабочего дня.

Подавляющее большинство опрошенных (86%) заявили об отсутствии у них перерыва на зарядку, занятие фитнесом или спортом. При этом 66% из них готовы заниматься физкультурой в рабочее время.

Эффективнее всего мотивировать отказ от вредных привычек могли бы премии, подчеркнули 43% россиян.

17 августа Министерство здравоохранения России предложило методы борьбы с курением. В частности, работодателю предложили определять, насколько снижать зарплату курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров. Кроме того, Минздрав посоветовал компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.