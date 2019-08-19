Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда. При этом в ведомстве поддерживают работу по укреплению здоровья граждан, в том числе и по отказу от пагубной привычки, отметили в министерстве.

«Согласно Трудовому кодексу, ограничение прав или установление преимуществ, не связанных с деловыми качествами работников, не допустимо», — приводит ТАСС сообщение Минтруда. Запрет дискриминации в сфере труда направлен на равные возможности граждан в реализации своих способностей к труду.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатель имеет все возможности для обеспечения трудовой дисциплины в коллективе для того, чтобы перерывы на перекур не сказывались отрицательно на рабочих процессах. Кодексом предусмотрена возможность установления гибкого режима рабочего времени, напомнили в Минтруде.

17 августа Министерство здравоохранения России предложило методы борьбы с курением. В частности, работодателю предложили определять, насколько снижать зарплату курильщикам, исходя из частоты и длительности перекуров. Кроме того, Минздрав посоветовал компаниям оборудовать в офисах зоны для физических упражнений.

В Совете по правам человека при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.