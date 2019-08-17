В Совфеде оценили идею Минздрава штрафовать работников за курение

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение Минздрава бороться с курением на работе посредством штрафов и системы поощрений.

Так, ведомство рекомендовало снижать зарплату, исходя из количества и длительности перекуров работников, а также запретить курение на территории предприятий и создать в офисах зоны для физических упражнений.

Рязанский в целом отнесся позитивно к предложениям, однако усомнился в целесообразности и реальности воплощения идеи со штрафами.

«Прежде всего, я воспользовался бы мотивационными способами. Потому что, конечно, штрафные санкции вряд ли можно ввести в силу того, что для этого нужно сделать специальные исключения из коллективного договора», — цитирует сенатора RT.

При этом он напомнил, что во времена СССР сотрудников, которые не курили, поддерживали здоровый и активный образ жизни, а также не брали больничный, поощряли дополнительными днями отпуска.

По словам Рязанского, в борьбе с курением будут хороши любые формы, которые принесут пользу и помогут людям избавиться от вредных привычек.

По данным Росстата, сейчас в стране курильщиками являются 22,5% граждан.

В июле немецкие ученые пришли к выводу, что бросить курить людям чаще всего помогает денежное вознаграждение.