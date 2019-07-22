Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.

Инициаторы документа сенаторы Валерий Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард Исаков предлагают внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

В частности, предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с оборотом и использованием кальянов, электронных курительных изделий, а также продукции, потребляемой с помощью таких устройств. Также предлагается ужесточить наказание для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

16 июля глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что на электронные сигареты и вейпы необходимо распространить все нормы антитабачного закона, так как эти устройства должны использоваться в специальных местах с хорошей вентиляцией. По его словам, эти изменения можно будет закрепить уже во втором чтении законопроекта о возврате курилок в аэропорты.

Запрет на курение в общественных местах ввели в 2013 году. Он действует на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии ближе 15 м). Полный запрет работает для госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.