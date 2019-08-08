Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна
Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».
Специалист отметил, что курение на сегодняшний день является одной из основных причин рака легких. При этом такая вредная привычка — единственный предотвратимый риск смертности от рака, от которого ежегодно гибнет свыше 6 млн человек.
Он пояснил, что в табачном дыму насчитывается более 7 тыс. химикатов, из которых 50 приводят к развитию онкологических заболеваний. Илбави отдельно отметил, что к этому может привести и курение кальяна.
«Да, возможно получить рак легких при курении кальяна. Это уже установлено», — отметил Илбави.
Специалист объяснил, что в дыму от кальяна также содержится огромное количество токсинов, приводящих к развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Помимо этого эксперт отметил и сомнительную безвредность электронных сигарет. Как объяснил Илбави, в этом случае нельзя исключать неблагоприятное воздействие на сердце и канцерогенный эффект.
«Электронные сигареты вызывают сильное привыкание, а доказательств безопасности долгосрочного употребления никотина недостаточно», — добавил специалист.
27 мая врачи рассказали, что курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.