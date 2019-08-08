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Эксперт рассказал о возможности развития рака от курения кальяна

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Фото: Global Look Press/Nir Alon/ZUMAPRESS.com
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Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави рассказал, может ли развиться онкологическое заболевание от курения кальяна или электронных сигарет. Об этом 8 августа сообщает «РИА Новости».

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Специалист отметил, что курение на сегодняшний день является одной из основных причин рака легких. При этом такая вредная привычка — единственный предотвратимый риск смертности от рака, от которого ежегодно гибнет свыше 6 млн человек.

Он пояснил, что в табачном дыму насчитывается более 7 тыс. химикатов, из которых 50 приводят к развитию онкологических заболеваний. Илбави отдельно отметил, что к этому может привести и курение кальяна.

«Да, возможно получить рак легких при курении кальяна. Это уже установлено», — отметил Илбави.

Специалист объяснил, что в дыму от кальяна также содержится огромное количество токсинов, приводящих к развитию онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо этого эксперт отметил и сомнительную безвредность электронных сигарет. Как объяснил Илбави, в этом случае нельзя исключать неблагоприятное воздействие на сердце и канцерогенный эффект.

«Электронные сигареты вызывают сильное привыкание, а доказательств безопасности долгосрочного употребления никотина недостаточно», — добавил специалист.

27 мая врачи рассказали, что курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез.

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