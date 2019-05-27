Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна

Курение кальяна может привести к развитию инфекционных заболеваний, включая туберкулез. Об этом агентству городских новостей «Москва» в понедельник, 27 мая, рассказал заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы Олег Кутушев.

«Нет технического регламента жидкостей в вейпах и кальянах, а значит, нет и уверенности в составе покупаемой продукции. Кальяны не подвергаются санитарной обработке — повышается риск развития туберкулеза и инфекционных заболеваний», — пояснил врач.

Кутушев указал на то, что средства без никотина всё равно имитируют курение, а это в дальнейшем может спровоцировать переход на никотиносодержащие продукты.

«Восемь из 10 вейперов через полтора года парения переходят на обычные сигареты», — отметил эксперт.

Также специалист подчеркнул, что не существует безопасных вдохов и выдохов табачного дыма, в котором содержатся 7 тыс. токсических веществ, около 50 канцерогенов и мутагенов, тяжелые металлы и радиоактивные вещества.

В начале мая сообщалось, что Совет Федерации 31 мая может выступить с предложением по запрету на курение кальянов в ресторанах.