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Ученые заявили о влиянии курения на зрение

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer/imageBROKER
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Ученые из университета Ратгерс (США) пришли к выводу, что люди, выкуривающие более двух десятков сигарет в день, намного быстрее теряют способность различать цвета и чаще остаются без зрения в преклонные годы жизни. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Psychiatry Research.

Исследователи наблюдали за здоровьем 70 курильщиков на протяжении пяти лет. Также в качестве контрольной группы в эксперименте приняли участие семь десятков здоровых людей, никогда не имевших дело с табаком. 

Как оказалось, некурящие добровольцы обладали почти в два раза более контрастным зрением, чем любители табака. Также они примерно в 2–3 раза лучше распознавали геометрические фигуры, которые им показывали на экране.

Исследователи считают, что подобные различия связаны с тем, что никотин и продукты горения табака напрямую воздействуют на глаза, когда в них попадает дым. Также ученые не исключили, что контрастность зрения ухудшилась из-за сужения сосудов в сетчатке и повышенной концентрации оксидантов в ее клетках. 

4 февраля директор Немецкого научно-исследовательского онкологического центра (DKFZ) в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн назвал лучший способ уберечься от рака. По его словам, залогом здоровья станут отказ от курения, правильное питание и физическая активность.

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