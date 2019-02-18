Ученые РФ создали механическую руку для людей с ограниченными возможностями

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) сконструировали уникальную роботическую систему, предназначенную для помощи маломобильным людям.

Уже создан прототип устройства, состоящий из робота-манипулятора, специального захвата и системы технического зрения, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории волновых процессов и систем управления МФТИ Роман Горбачев.

«Комплекс будет предназначен для людей, у которых нарушена функция рук в результате травм или болезни, — сказал он. — Робот должен дать возможность человеку переместить предметы, открыть бутылку, подать яблоко. Манипулятор сможет его напоить и накормить, помочь принять лекарство».

Управление машиной не потребует от человека никаких двигательных усилий — достаточно будет лишь посмотреть на нужный объект. Предполагается, что в дальнейшем манипулятор сможет управляться не только через айтрекер, но и голосом и даже силой мысли. Специально для этого в МФТИ разрабатывается инновационная нейрогарнитура.

В перспективе такие установки могут пригодиться и на производстве — там, где работникам буквально нужна «третья рука». Управляется уникальный робот взглядом. Изобретение российских ученых появится на рынке в ближайшие три года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Суставная часть: разработана механическая рука для людей с ограниченными возможностями