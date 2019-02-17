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Ученые назвали продукты для избавления от жира на животе

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Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Ученые назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.

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Исследование под названием «Качественное потребление белка, обратно пропорционально связанное с брюшным жиром» показало, что добиться стройности можно благодаря употреблению большого количества качественного белка. Он содержится в куриных яйцах, мясной и рыбной продукции, миндале, красной чечевице или запеченных бобах.

Белковая пища способствует уменьшению тяги к еде, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий.

Кроме того, желающим похудеть следует обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой, и отказаться от сахара, углеводов и подслащенных напитков.

9 января диетолог Марият Мухина заявляла, что для эффективного избавления от жира на животе необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся авокадо, бананы, инжир, виноград, макароны, рис, картофель, выпечка и хлеб.

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