Ученые назвали продукты для избавления от жира на животе

Ученые назвали продукты, помогающие избавиться от жира на животе, пишет британское издание Daily Express.

Исследование под названием «Качественное потребление белка, обратно пропорционально связанное с брюшным жиром» показало, что добиться стройности можно благодаря употреблению большого количества качественного белка. Он содержится в куриных яйцах, мясной и рыбной продукции, миндале, красной чечевице или запеченных бобах.

Белковая пища способствует уменьшению тяги к еде, повышает метаболизм и помогает сократить число съеденных за день калорий.

Кроме того, желающим похудеть следует обратить внимание на продукты, богатые клетчаткой, и отказаться от сахара, углеводов и подслащенных напитков.

9 января диетолог Марият Мухина заявляла, что для эффективного избавления от жира на животе необходимо отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом. К ним относятся авокадо, бананы, инжир, виноград, макароны, рис, картофель, выпечка и хлеб.