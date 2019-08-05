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Эксперт объснил намерение властей запретить вейпы и кальяны

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина объяснила, почему власти планируют запретить вейпы и кальяны.

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По словам эксперта, бестабачные курительные смеси, которые используют в кальянах, выделяют при сгорании канцерогенные вещества, как и обычный табак, поэтому для окружающих вредно вдыхание такого дыма.

«В вейпах и электронных сигаретах продуктов горения меньше, но это не значит, что они безвредны. При их курении выделяется так называемый театральный дым — это аэрозоль, состоящий из глицерина, других маслянистых веществ и гликолей», — цитирует Халтурину сайт aif.ru.

Она подчеркнула, что эти вещества раздражают слизистую оболочку дыхательных путей, поэтому они тоже вредны для курящего и окружающих. В аэрозолях от вейпов также находится канцероген акролеин, воздействие которого способствует развитию хронических болезней легких и пневмосклероза.

16 июля правительство России положительно оценило законопроект о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним и ограничении пользования кальяном.

Согласно инициативе, электронные курительные изделия и вейпы нельзя будет продавать и использовать несовершеннолетним, использовать на отдельных территориях и в помещениях, публично демонстрировать. Употреблять их можно будет только в специально отведенных местах, как и в случае с сигаретами.

Власти предложили внести поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», в КоАП об ужесточении ответственности за нарушение данных требований, а также в Трудовой кодекс, закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» и закон «О рекламе».

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