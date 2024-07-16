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Путин открыл последний участок трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент РФ Владимир Путин 16 июля открыл участок Северного обхода Твери трассы М-11 «Нева» Москва — Санкт-Петербург.

«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал российский лидер церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

С их появлением дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час.

«Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут — а это уже заметно», — сказал он.

Также он заявил, что специалисты госкомпании «Автодор», которые принимали участие в строительстве Северного обхода Твери на М-11, активно ведут работу по восстановлению транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Путин выразил уверенность в том, что они справятся со всеми поставленными задачами не только в России, но и в новых регионах.

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Ранее, 5 июля, стало известно, что мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность. Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки.

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