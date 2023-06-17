«Трасса Джубга-Сочи — один из приоритетных объектов»

Санкции и непростая экономическая ситуация не повлияли на ввод новых дорожных проектов в РФ. Некоторые из них, например, два новых участка трассы М-4 сданы даже досрочно. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Строительство новой скоростной трассы Джубга-Сочи, которая станет дублером существующей загруженной дороги А-147 на юге, вероятно, будет профинансировано в равных пропорциях из средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В госкомпании ожидают скорого решения правительства по этому вопросу. Инвестиции же в такие мегапроекты, как трасса «Меридиан» от границы Казахстана до Белоруссии и Юго-Западная хорда, которая свяжет Екатеринбург, Самару и Краснодар, могут быть осуществлены компаниями из КНР, добавил он .

«При поддержке правительства мы свои проекты реализуем досрочно»

— Как текущая непростая ситуация в экономике отразилась на проектах, которые реализует «Автодор»? Сдвинулись ли какие-то сроки, может быть, приоритеты поменялись?

— В прошлом году и в 2023-м у нас все идет по плану. При поддержке правительства проекты реализуем досрочно. Уже два новых участка трассы М4 сданы . Причем, один из них на полтора года, а второй на полгода раньше срока. Все объекты, которые реализуем, будут для страны введены в эксплуатацию вовремя или досрочно.

— Когда состоится запуск движения по финальным участкам трассы М12?

— 107 км трассы мы сдали в прошлом году. В сентябре доедем от Москвы до Арзамаса — это еще 403 км, и в конце этого года завершим всю дорогу и до Казани. Все идет по плану . Мы не видим каких-либо рисков на сегодняшний день. Могу похвастаться, что в конце сентября сделаем великолепный вантовый мост — единственный на наших дорогах — через Оку, там также ведем работу досрочно. А в августе пройдем по мосту через Волгу (будет организован пеший проход по мосту, а также проезд для строительной техники. — «Известия»).

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Какова будет финальная стоимость этой трассы?

— Она определена на сегодняшний день. Все 814 км будут стоить порядка 900 млрд рублей. Источников финансирования здесь три — это федеральный бюджет, который на себя берет 60%, Фонд национального благосостояния, и те средства, которые госкомпания привлекает на себя — это 93 млрд рублей. Сейчас мы выходим на рынок и 64 млрд рублей в июне-июле уже привлечем в эту стройку.

«Мы от Джубги до Сочи едем семь часов»

— Строительство новой скоростной трассы Джубга-Сочи, — какие прорабатываются варианты финансирования? По последним оценкам, проект обойдется в 1,5 трлн рублей. Но пока в бюджете заложены 74 млрд.

— Вся трасса разбита на два участка. В первую очередь мы начнем реализацию обхода Адлера. В бюджете заложено 73,5 млрд рублей . С этим участком нам все понятно, трассировка тоже ясна.

Что касается всей основной трассы в 132 км, проблема на сегодня заключается в следующем: мы от Джубги до Сочи едем семь часов, все курортные места (вдоль трассы — прим. «Известий») забиты транспортом, грузовики дорогу стопорят, передвигаться очень сложно. Но технико-экономическое обоснование проекта мы сделали, трассировку выбрали , стоимость действительно именно та, о которой вы говорите, — это оценка в ценах текущих лет.

Фото: ТАСС/Артур Лебедев

Мы полагаем всю трассу построить за пять лет. Сейчас рассматриваются варианты финансирования 50% за счет федбюджета, и 50% за счет привлечения внебюджетных источников . В правительстве финансовую модель собрали, рассматриваем ее вместе с Минфином. Понятно, что приоритеты по проектам будет определять государство. Мы же считаем, что это один из приоритетных объектов, поэтому в ближайшее время, я думаю, по нему будет принято решение.

— Вы уже упомянули про открытые накануне двух участков на М4. А какие там будут тарифы за проезд?

— Тарифы определены распоряжением правительства, в котором установлены их предельные уровни. На обходе Аксая мы сейчас предельного тарифа не достигаем. Сейчас стоимость проезда будет порядка 200 рублей . Посмотрим, как будет развиваться ситуация и в июле на основе уже реального трафика и запроса потребителей будем делать вывод, правильно ли мы сделали или нужно внести какие-то коррективы. Это касается всех дорог.

— В прошлом году вы говорили, что по всей южной трассе фиксируется рост трафика, так как больше людей ездят отдыхать на юг на машинах из-за закрытых границ. А как обстоят дела с загрузкой в этом году? Ожидаете заторов летом?

— За первое полугодие трафик увеличился на 12% относительно прошлого года. Причем грузовой транспорт показал рост на 18% . Грузовики едут, потому что промышленность заработала, дорога работает в напряженном режиме. В пиковые моменты интенсивность движения достигает 80 тыс. автомобилей в сутки. Например, по открытому обходу Аксая, — это практически обход Ростова, — 15 июня только с 15 до 24 часов проехало 9 тыс. автомобилей . В Краснодар поменьше, потому что эта дорога в Крым, а там сейчас ситуация посложнее.

— Ожидаете заторов летом?

— У нас есть непреложное правило, которое соблюдаем на всех дорогах: самое главное, чтобы все было сделано вовремя. Никаких проблем, связанных с движением, мы не предполагаем. Я всегда пользуясь случаем и обращаюсь к водителям: коллеги, соблюдайте правила дорожного движения, не смотрите в гаджеты. Сейчас, наверное, будет интересно проехать через Дон, — там 1,9 км, — не каждый видит такие красоты. Но лучше все-таки смотреть за дорогой . А если хочется красоты — лучше остановиться на площадке отдыха и посмотреть .

«Совместно с Китаем рассматриваем возможность инвестирования в наши проекты»

— На встрече с премьер-министром в мае вы говорили, что привлекаете инвестиции из КНР на мегапроекты трассы «Меридиан» и Юго-западной хорды. Речь идет о китайских банках или это какие-то другие инвесторы?

— В первую очередь мы рассматриваем, конечно, наши российские банки. Три месяца назад, практически сразу после встречи (президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. — «Известия») мы были в Китае, поговорили со всеми крупнейшими строителями, производителями техники. И в том числе совместно с ними сейчас рассматриваем и возможность инвестирования в наши проекты. Но говорить сейчас, что мы уже на что-то подписались, рано .

Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко Фото: РОСКОНГРЕСС/Денис Юнцев

— Вы говорили, что к концу 2025 года сумма заемных средства по проектам «Автодора» может достичь 1 трлн рублей. Как будете справляться с этой кредитной нагрузкой?

— Госкомпания привлекает средства на реализацию крупнейших архитектурных объектов начиная с 2010 года. На сегодняшний день мы уже вернули или заемщикам, или инвесторам 241 млрд рублей и видим, что до 2025 года наша финансовая модель устойчива . Все займы, которые мы привлечем, будут возвращены в первую очередь за счет сбора платы за проезд по нашим дорогам.

— С марта владельцы электрокаров ездят по вашим дорогам бесплатно. Есть ли статистика по количеству их проездов?

— Сегодня говорить о каком-то существенном трафике электромобилей на наших трассах не приходится, развитие электромобильности пока находится в начальном периоде . И мы не видим ни каких-либо сложностей с их проездом, ни роста трафика. Их меньше 1% проезжает.

— Автовладельцы продолжают жаловаться на нехватку заправок на М11 Москва-Санкт-Петербург. Когда будут сданы новые заправки?

— Мы уже построили на М11 заправку практически на каждом 100-м км. К концу этого года сдадим еще четыре (проверить, потому что спикер сказал две): первые две в октябре, еще две в декабре. Могу сказать, что есть три-четыре дня в году, когда сколько бы мы не построили заправок, они не справятся . Потому что на определенные даты всегда приходится массовый выезд автолюбителей из Москвы в Петербург и в обратном направлении. Это, например, 29-30 октября (перед Днем народного единства. — «Известия»), перед Днем России 10-11 июня и в конце года. Вот в эти дни очереди на заправку будут возникать всегда .