«Трасса Джубга-Сочи — один из приоритетных объектов»
Санкции и непростая экономическая ситуация не повлияли на ввод новых дорожных проектов в РФ. Некоторые из них, например, два новых участка трассы М-4 сданы даже досрочно. Об этом в интервью «Известиям» на ПМЭФ рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Строительство новой скоростной трассы Джубга-Сочи, которая станет дублером существующей загруженной дороги А-147 на юге, вероятно, будет профинансировано в равных пропорциях из средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В госкомпании ожидают скорого решения правительства по этому вопросу. Инвестиции же в такие мегапроекты, как трасса «Меридиан» от границы Казахстана до Белоруссии и Юго-Западная хорда, которая свяжет Екатеринбург, Самару и Краснодар, могут быть осуществлены компаниями из КНР, добавил он.
«При поддержке правительства мы свои проекты реализуем досрочно»
— Как текущая непростая ситуация в экономике отразилась на проектах, которые реализует «Автодор»? Сдвинулись ли какие-то сроки, может быть, приоритеты поменялись?
— В прошлом году и в 2023-м у нас все идет по плану. При поддержке правительства проекты реализуем досрочно. Уже два новых участка трассы М4 сданы. Причем, один из них на полтора года, а второй на полгода раньше срока. Все объекты, которые реализуем, будут для страны введены в эксплуатацию вовремя или досрочно.
— Когда состоится запуск движения по финальным участкам трассы М12?
— 107 км трассы мы сдали в прошлом году. В сентябре доедем от Москвы до Арзамаса — это еще 403 км, и в конце этого года завершим всю дорогу и до Казани. Все идет по плану. Мы не видим каких-либо рисков на сегодняшний день. Могу похвастаться, что в конце сентября сделаем великолепный вантовый мост — единственный на наших дорогах — через Оку, там также ведем работу досрочно. А в августе пройдем по мосту через Волгу (будет организован пеший проход по мосту, а также проезд для строительной техники. — «Известия»).
— Какова будет финальная стоимость этой трассы?
— Она определена на сегодняшний день. Все 814 км будут стоить порядка 900 млрд рублей. Источников финансирования здесь три — это федеральный бюджет, который на себя берет 60%, Фонд национального благосостояния, и те средства, которые госкомпания привлекает на себя — это 93 млрд рублей. Сейчас мы выходим на рынок и 64 млрд рублей в июне-июле уже привлечем в эту стройку.
«Мы от Джубги до Сочи едем семь часов»
— Строительство новой скоростной трассы Джубга-Сочи, — какие прорабатываются варианты финансирования? По последним оценкам, проект обойдется в 1,5 трлн рублей. Но пока в бюджете заложены 74 млрд.
— Вся трасса разбита на два участка. В первую очередь мы начнем реализацию обхода Адлера. В бюджете заложено 73,5 млрд рублей. С этим участком нам все понятно, трассировка тоже ясна.
Что касается всей основной трассы в 132 км, проблема на сегодня заключается в следующем: мы от Джубги до Сочи едем семь часов, все курортные места (вдоль трассы — прим. «Известий») забиты транспортом, грузовики дорогу стопорят, передвигаться очень сложно. Но технико-экономическое обоснование проекта мы сделали, трассировку выбрали, стоимость действительно именно та, о которой вы говорите, — это оценка в ценах текущих лет.
Мы полагаем всю трассу построить за пять лет. Сейчас рассматриваются варианты финансирования 50% за счет федбюджета, и 50% за счет привлечения внебюджетных источников. В правительстве финансовую модель собрали, рассматриваем ее вместе с Минфином. Понятно, что приоритеты по проектам будет определять государство. Мы же считаем, что это один из приоритетных объектов, поэтому в ближайшее время, я думаю, по нему будет принято решение.
— Вы уже упомянули про открытые накануне двух участков на М4. А какие там будут тарифы за проезд?
— Тарифы определены распоряжением правительства, в котором установлены их предельные уровни. На обходе Аксая мы сейчас предельного тарифа не достигаем. Сейчас стоимость проезда будет порядка 200 рублей. Посмотрим, как будет развиваться ситуация и в июле на основе уже реального трафика и запроса потребителей будем делать вывод, правильно ли мы сделали или нужно внести какие-то коррективы. Это касается всех дорог.
— В прошлом году вы говорили, что по всей южной трассе фиксируется рост трафика, так как больше людей ездят отдыхать на юг на машинах из-за закрытых границ. А как обстоят дела с загрузкой в этом году? Ожидаете заторов летом?
— За первое полугодие трафик увеличился на 12% относительно прошлого года. Причем грузовой транспорт показал рост на 18%. Грузовики едут, потому что промышленность заработала, дорога работает в напряженном режиме. В пиковые моменты интенсивность движения достигает 80 тыс. автомобилей в сутки. Например, по открытому обходу Аксая, — это практически обход Ростова, — 15 июня только с 15 до 24 часов проехало 9 тыс. автомобилей. В Краснодар поменьше, потому что эта дорога в Крым, а там сейчас ситуация посложнее.
— Ожидаете заторов летом?
— У нас есть непреложное правило, которое соблюдаем на всех дорогах: самое главное, чтобы все было сделано вовремя. Никаких проблем, связанных с движением, мы не предполагаем. Я всегда пользуясь случаем и обращаюсь к водителям: коллеги, соблюдайте правила дорожного движения, не смотрите в гаджеты. Сейчас, наверное, будет интересно проехать через Дон, — там 1,9 км, — не каждый видит такие красоты. Но лучше все-таки смотреть за дорогой. А если хочется красоты — лучше остановиться на площадке отдыха и посмотреть.
«Совместно с Китаем рассматриваем возможность инвестирования в наши проекты»
— На встрече с премьер-министром в мае вы говорили, что привлекаете инвестиции из КНР на мегапроекты трассы «Меридиан» и Юго-западной хорды. Речь идет о китайских банках или это какие-то другие инвесторы?
— В первую очередь мы рассматриваем, конечно, наши российские банки. Три месяца назад, практически сразу после встречи (президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня. — «Известия») мы были в Китае, поговорили со всеми крупнейшими строителями, производителями техники. И в том числе совместно с ними сейчас рассматриваем и возможность инвестирования в наши проекты. Но говорить сейчас, что мы уже на что-то подписались, рано.
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко
— Вы говорили, что к концу 2025 года сумма заемных средства по проектам «Автодора» может достичь 1 трлн рублей. Как будете справляться с этой кредитной нагрузкой?
— Госкомпания привлекает средства на реализацию крупнейших архитектурных объектов начиная с 2010 года. На сегодняшний день мы уже вернули или заемщикам, или инвесторам 241 млрд рублей и видим, что до 2025 года наша финансовая модель устойчива. Все займы, которые мы привлечем, будут возвращены в первую очередь за счет сбора платы за проезд по нашим дорогам.
— С марта владельцы электрокаров ездят по вашим дорогам бесплатно. Есть ли статистика по количеству их проездов?
— Сегодня говорить о каком-то существенном трафике электромобилей на наших трассах не приходится, развитие электромобильности пока находится в начальном периоде. И мы не видим ни каких-либо сложностей с их проездом, ни роста трафика. Их меньше 1% проезжает.
— Автовладельцы продолжают жаловаться на нехватку заправок на М11 Москва-Санкт-Петербург. Когда будут сданы новые заправки?
— Мы уже построили на М11 заправку практически на каждом 100-м км. К концу этого года сдадим еще четыре (проверить, потому что спикер сказал две): первые две в октябре, еще две в декабре. Могу сказать, что есть три-четыре дня в году, когда сколько бы мы не построили заправок, они не справятся. Потому что на определенные даты всегда приходится массовый выезд автолюбителей из Москвы в Петербург и в обратном направлении. Это, например, 29-30 октября (перед Днем народного единства. — «Известия»), перед Днем России 10-11 июня и в конце года. Вот в эти дни очереди на заправку будут возникать всегда.
Кстати, на трассе М12 мы, учтя ошибки, которые были заложены там при проектировании 10 лет назад, уже сейчас выделили землю, сделали большие площадки по 15 га, сделаем заезды на АЗС. На сданных участках (107 км) мы уже поставили две заправки, сейчас еще две будем делать. Надеюсь, что проблем с этим больше не будет.