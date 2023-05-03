Приучение к розетке: кабмин поддержит электротранспорт

Правительство РФ дало поручения профильным министерствам и ведомствам проработать дополнительные меры по развитию электротранспорта и созданию для него необходимой инфраструктуры. Помимо возможности упрощенной установки зарядных станций в жилых комплексах кабмин считает необходимым пересмотреть стоимость ОСАГО на электромобили, а также ввести субсидии для агрегаторов такси и каршеринга, использующих модели на электротяге. Подробности — в материале «Известий».

Электростимуляция

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень поручений министерствам и ведомствам, касающийся дополнительных мер по развитию в нашей стране электротранспорта и созданию инфраструктуры для него. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

В частности, Минэнерго и Минэкономразвития совместно с властями регионов должны будут разрабатывать методические рекомендации по реализации программы субсидирования так называемых «быстрых» зарядных станций. В прошлом году в 12 пилотных регионах были установлены 439 таких зарядок. Рекомендации следует подготовить с учетом опыта этих субъектов. Тем более что в нынешнем году общее число республик, краев и областей, участвующих в пилотном проекте по созданию инфраструктуры для электромобилей, увеличилось до 34.

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Помимо этого, Минстрой, Минэнерго и Ростехнадзор должны «оценить целесообразность обязательной установки зарядных станций при строительстве общественных зданий и многоквартирных домов». Одновременно с этим, согласно сообщению кабмина, владельцам электромобилей могут разрешить устанавливать «медленные» зарядные станции в подземных или наземных паркингах домов без обращения в энергокомпании. Как отмечают специалисты отрасли, сейчас эта процедура достаточно забюрократизирована, требует множества согласований.

Доступный электротранспорт

Отдельный блок поручений правительства касается экономических стимулов к приобретению электромобилей. Например, Минтранс, Минэкономразвития, Минэнерго, Минцифры и Минфин должны подготовить предложения по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга, закупающих электрокары в свои автопарки. Как отмечают в кабмине, это позволит снизить стоимость поездок для пользователей, выбирающих транспорт на электротяге.

Одновременно с этим Минфину, Банку России и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) поручено провести анализ аварийности электрокаров и на его основе подготовить предложения по пересмотру стоимости страховки для владельцев таких машин. Пока речь идет лишь об электромобилях, работающих в такси и каршеринге.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ранее Минэкономразвития и ГК «Автодор» в качестве эксперимента отменили для электрокаров плату за проезд по платным трассам. Эта льгота была введена с 1 марта и будет действовать до конца этого года.

Работа ведется

Минпромторг России проработает предложения в соответствии с поручением, сообщили «Известиям» в министерстве.

— На сегодняшний день стимулирование спроса на электромобили осуществляется в рамках уже действующих мер поддержки. Электромобили доступны к покупке как в рамках программы льготного автокредитования (для всех категорий заемщиков), так и в рамках программы льготного лизинга. Действующие условия позволяют купить электромобиль со скидкой 25% (но не более 625 тыс. рублей) , — напомнили в пресс-службе Минпромторга.

Минэнерго также поддерживает инициативу по субсидированию агрегаторов такси и каршеринга.

— Параметры субсидии и механизм ее предоставления сейчас прорабатываются в партнерстве с коллегами из профильных ведомств, — уточнили в пресс-службе министерства.

Электромобиль «Москвич 3е» на московском автомобильном заводе «Москвич» Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

В Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что «поручения в работе».

В Российском союзе автостраховщиков также подтвердили получение поручения правительства, касающегося стоимости полисов ОСАГО на электромобили.

— Мы ведем работу над ним, в частности по анализу статистики аварийности по данному виду транспорта, — сообщили в «Известиям» в пресс-службе РСА.

Эксперименту тоже нужна поддержка

Агрегаторы такси пока относятся к электромобилям «с шашечками» как к эксперименту и в течение ближайших нескольких лет планируют изучать их экономическую эффективность. Но при этом отмечают, что для того, чтобы этот эксперимент был успешным, поддержка государства необходима.

— Мы видим запросы наших партнеров (эксплуатирующих модели на электротяге. — Ред.) на льготные условия получения электроэнергии, развитие зарядной инфраструктуры и субсидии, которые могли бы снижать для автопарков конечную стоимость электромобилей. Со своей стороны мы помогаем им, договариваясь о поставках электромобилей под точечный спрос на пилотные проекты и обеспечивая выгодные условия лизинга, — рассказали «Известиям» в пресс-службе сервиса «Яндекс Такси» .

В условиях формирующейся с нуля индустрии поддержка от государственных органов по-настоящему неоценима. Особенно важно, что они демонстрируют комплексный подход к решению задачи по развитию электрического транспорта в России, отметили в пресс-службе компании «Моторнивест» (представляет бренды Evolute и Voyah).

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Уровень насыщенности региона станциями быстрой зарядки, а также появление большего числа зарядок в местах общественного пользования будет способствовать росту привлекательности электромобилей как для частных владельцев, так и для бизнеса. Инициативы в области страхования и субсидирования приобретения электромобилей, несомненно, необходимы в переходный период, пока потребители еще знакомятся с принципиально новым типом транспорта и адаптируются к его использованию , — заявили «Известиям» в компании.

Стимулирующие меры позволят увеличить число транспорта на электротяге в парке и будут способствовать их дальнейшей популяризации как эффективного и экологичного решения мобильности, уверены в «Моторнивесте».

Оценить эффект

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что поручения правительства дадут дополнительный импульс к развитию электротранспорта в нашей стране. Крайне важным пунктом этих поручений главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов называет задачи по упрощению процедуры установки в уже построенных домах «медленных» зарядок без обращения в энергокомпании, а также потенциальную обязанность застройщиков предусматривать зарядные станции в новых ЖК.

— Если эти поручения будут проработаны как следует, это даст самый мощный толчок к развитию электромобилей в стране и резко повысит интерес автомобилистов к ним, — уверен он.

Вместе с тем составителям перечня поручений по поддержке электротранспорта следовало бы уделить особое внимание механизму ограничения стоимости услуг по зарядке, полагает эксперт.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— При цене киловатт-часа по 15–20 рублей автомобили на электротяге уже не смогут быть рентабельнее обычных моделей с ДВС. Снизить же стоимость энергии для конечного потребителя на коммерческих зарядных станциях можно только за счет специальных пониженных тарифов от электросетей. По существующим ставкам для предприятий стоимость электроэнергии оказывается слишком высокой, а в некоторых регионах даже ставит под сомнение экономическую целесообразность установки зарядных станций, — рассказал «Известиям» Руслан Тарасов.

Любое снижение излишне зарегулированных нормативов, касающихся инфраструктуры для электротранспорта, пойдет на благо отрасли, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Однако упрощение требований к зарядным станциям не должно сказываться на безопасности, подчеркивает он.

— Одно дело «медленные» зарядки небольшой мощности — их установку вполне можно сделать более простой. Другое дело — мощные «быстрые» зарядные станции. Здесь обязательно должно быть заключение и экспертиза МЧС, Ростехнадзора и других контролирующих органов, — отметил эксперт.

Он напомнил, что базовым документом, регламентирующим политику в области электрокаров, является концепция развития электротранспорта, принятая в 2021 году. Для ее реализации и были даны эти поручения, отмечает эксперт.