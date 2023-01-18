«Жигулям» поставят электрическое сердце: что такое ремоторизация

Toyota представила на Токийском автосалоне концептуальные электромобили, созданные на базе модели, давно снятой с производства. Руководство японской корпорации заявляет о готовности инвестировать в перевод машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания на электротягу. Похожую программу по ремоторизации автомобилей с ДВС разрабатывают и российские автозаводы. Электромодинг при определенных условиях может иметь успех и в нашей стране, считают эксперты. Подробности — в материале «Известий».

Электричество вместо бензина

На автосалоне в Токио Toyota показала два концепта на базе спортивного купе Corolla Levin, выпуск которого был прекращен в начале 2000-х. Один из них адаптирован для работы на водороде — «родной» 1,6-литровый двигатель прошел необходимые доработки, а вместо топливного бака на машине установлены баллоны для водорода, позаимствованные с серийной Toyota Mirai.

Второй концепт представляет собой электрокар, у которого под капотом вместо ДВС установлен электромотор от гибридной версии пикапа Toyota Tundra, а вместо задних сидений — блок аккумуляторов.

По словам президента Toyota Motors Акио Тойоды, наряду с производством новых моделей электромобилей модернизация коснется существующих машин, работающих на традиционном топливе, а их перевод на электротягу может являться одним из путей достижения нулевого выброса углерода к 2050 году.

«Жигулям» поставят_1 Президент Toyota Motor Corporation Акио Тойода во время презентации двух концептов на базе спортивного купе Corolla Levin с электро- и водородным двигателями Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

«Важно оставить выбор для автомобилей, которые кем-то уже любимы или принадлежат кому-то», — заявил он во время презентации машин на автошоу. По данным Reuters, до 2030 года японский автопроизводитель намерен инвестировать около $70 млрд в электрификацию своих моделей.

Toyota — не первая корпорация, решившая заняться ремоторизацией автомобилей и переводом моделей с ДВС на электротягу. Например, в 2017 году компания Jaguar конвертировала в электромобиль классический родстер 1968 года. Автомобиль получил 299-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью 40 кВт·ч. Машина, с приставкой Zero в названии разгоняется до 100 км/ч за 5,5 секунды, запас хода составляет 270 км.

Жигулям поставят_2 Jaguar E-Type Zero Фото: Jaguar

Программа MINI Recharged по переводу классических автомобилей на электротягу есть и у компании MINI. Вместо ДВС инженеры устанавливают электромотор мощностью до 90 лошадиных сил. Бензиновый двигатель при этом отправляют на склад: при желании автовладелец может снова вернуть всё как было под капотом.

Существуют и независимые компании, предлагающие услуги по конвертации автомобилей, работающих на традиционных видах топлива, на электричество. Например, калифорнийская фирма Zero Labs Automotive в 2019 году представила электрический вариант внедорожника Ford Bronco первого поколения. Спустя некоторое время был презентован классический Land Rover Defender на электротяге. В позапрошлом году совладельцем компании, занимающейся переделкой в электрокары автомобилей Aston Martin, Bentley, Jaguar, Range Rover и Rolls-Royce, стал футболист Дэвид Бекхэм.

С приветом из Калининграда

Шаги в направлении элетромодинга предпринимались и в нашей стране. Например, в сентябре 2021 года УАЗ показал электрическую версию «Хантера», разработанную в сотрудничестве с чешской компанией MW Motors. Серийное производство этой машины планировали запустить в 2022 году. Однако из-за введенных в отношении России санкций этот проект летом прошлого года был заморожен.

Программу по ремоторизации старых автомобилей разрабатывает калининградский «Автотор». Об этом минувшей осенью заявил генеральный директор предприятия Александр Сорокин. По его словам, с технической точки зрения особых проблем не возникает. Основные сложности связаны с законодательным регулированием таких изменений, однако «компания совместно с Минпромторгом РФ работает над этим вопросом», отметил Сорокин.

Жигулям поставят_3 Электрическая версия УАЗ «Хантер» Фото: УАЗ

В конце прошлого года информацию о программе подтвердил и губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы в Калининграде точно попробуем поэкспериментировать с этим (с переводом автомобилей с ДВС на электротягу. — «Известия»). У нас в силу географии, истории достаточно много старого европейского автопарка. Если бы, например, людям доплачивали за то, что они отказывались от старых автомобилей в пользу экологически чистых машин, я думаю, это было бы интересно», — заявил руководитель региона в интервью агентству «РИА Новости».

Данная программа предусматривает замену двигателя внутреннего сгорания и сопутствующих систем на электрическую силовую установку на автомобилях, уже находящихся в эксплуатации, пояснил «Известиям» вице-президент «Автотора» по локализации и аутсорсингу Дмитрий Чемакин.

Жигулям поставят_4 Программа Mini Recharged Фото: Mini

— С технической точки зрения это реализуется за счет замены силового агрегата и блоков сопряжения с имеющимися в автомобиле системами. В мировой практике опыт применения таких решений есть. И мы тоже сейчас работаем над их внедрением совместно с несколькими компаниями, имеющими необходимый нам опыт и специализацию, — пояснил он.

По словам Дмитрия Чемакина, эта программа предоставит возможность обновить парк автотранспорта в Калининградской области, а владельцы смогут снизить затраты на эксплуатацию и на запчасти.

— Регион по расстояниям очень компактный, поэтому здесь переход на электротранспорт — рациональное решение. И если мы предложим жителям области свои электромобили, программу ремоторизации, при условии недорогой стоимости комплекта и соответствующих темпах развития инфраструктуры зарядных станций, тогда появится хороший стимул пересаживаться на электрокары, — отметил собеседник издания.

Электричеству нужна программа

Электромодинг набирает обороты по всему миру — появились тюнинговые ателье, которые на нем специализируются, есть компании, выпускающие готовые «киты» для замены ДВС и узлов трансмиссии на электропривод с инвертором и тяговой батареей, рассказал главный редактор российского электромобильного портала EV-Start Руслан Тарасов. Однако пока в этом процессе чаще всего видны его крайние проявления, подчеркнул он.

— Либо это очень дорого и подходит только для богатых обладателей автораритетов, либо это, говоря по-простому, колхозно. Но если подойти к задаче с грамотной инженерией, как-то стандартизировать и поставить на поток, то, думаю, процесс может стать востребованным и прибыльным бизнесом. Пригодных под электрификацию машин много, — заявил Тарасов «Известиям».

Жигулям поставят_5 Электрический вариант внедорожника Ford Bronco первого поколения Фото: Zero Labs Automotive

По мнению эксперта, переоборудование автомобиля в электрокар может стать альтернативой капитальному ремонту пришедшего в негодность ДВС. Однако в этом случае компаниям, которые решат предоставлять такие услуги, придется конкурировать по цене с классическими техцентрами, ремонтирующими моторы, отметил он. Хорошим подспорьем могла бы стать госпрограмма по поддержке ремоторизации моделей с ДВС, считает собеседник.

— Это дало бы мощный стимул к развитию отечественных компонентов для электромобилей — батарей, инверторов, электромоторов, — указал он.



В процессе перевода автомобиля с ДВС на электротягу могут возникнуть определенные трудности, считает технический консультант «Передовой инженерной школы электротранспорта» Московского политеха Юрий Бибилов. По его словам, при проектировке электромобилей расположение аккумуляторных батарей всегда рассчитывается заранее из-за больших габаритов, которые они занимают, и их массы.

— При переводе автомобиля на энергоустановку придется размещать аккумуляторные батареи с учетом компоновки и требований безопасности. Для этого необходимо серьезно модернизировать платформу, что финансово затратно, — отметил Бибилов.

Жигулям поставят_6 Land Rover Defender на электротяге Фото: Zero Labs Automotive

Что касается юридической стороны вопроса, то для частных случаев эксплуатации ремоторизованного автомобиля нормативная база есть, рассказал Дмитрий Чемакин.

— Для серийного применения типовых решений в рамках программы ремоторизации необходима комплексная правовая поддержка. Поскольку речь идет об изменениях в конструкции колесных транспортных средств, необходимо внесение поправок в целый ряд нормативных актов для определения порядка серийной замены силовых установок и допуска к эксплуатации ремоторизованных автомобилей, нужны соответствующие стандарты, техрегламенты. По нашим данным, такая работа сейчас ведется, разработанные нами документы проходят согласования, — отметил он.

На запросы «Известий» относительно перспектив перевода автомобилей с ДВС в Минпромторге и ФГУП «НАМИ» оперативно ответить не смогли.