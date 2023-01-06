Взгляд в будущее: к чему готовиться автомобилистам в 2023 году

В наступившем году в России начнут действовать новые правила движения для водителей электросамокатов, наличие полиса ОСАГО будут контролировать при помощи камер, а в такси не смогут работать люди с судимостью. Также планируется рассмотрение ряда других законов, касающихся автомобилистов. На автомобильном рынке сохранится дефицит новых моделей, при этом сами машины станут дороже, считают эксперты. К чему готовиться автомобилистам в 2023 году, выясняли «Известия».

Законы, которые нас ожидают

С 1 января вступили в силу новые ставки госпошлин. Так, за оформление изменений в конструкцию транспортного средства (например, установку газобаллонного оборудования) придется заплатить 1 тыс. рублей. В эту же сумму обойдется выдача дубликатов потерянных или испорченных документов на машину. Госпошлина на оформление свидетельства о безопасности колесного транспортного средства (СБКТС) теперь составляет 1,5 тыс. рублей. Одновременно отменяется скидка в 30% при оплате госпошлины через портал Госуслуги.

С 1 марта начнут действовать поправки в ПДД, касающиеся водителей электросамокатов, моноколес и других «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). Лицам, достигшим 14 лет, разрешается ездить на такой технике по правому краю проезжей части, велосипедным полосам и велодорожкам. При этом максимальная скорость СИМ не может превышать 25 км/ч, а сам электросамокат должен иметь исправные тормоза и красные габаритные огни. Одновременно вводятся дорожные знаки, обозначающие зоны, где движение СИМ запрещено.

В первый день осени 2023 года вступит в силу закон, регламентирующий деятельность такси. Водители, имеющие судимость за убийство, изнасилование, разбой, грабеж и ряд других преступлений, а также более трех неоплаченных штрафов за нарушения ПДД, не смогут управлять автомобилем с «шашечками». При этом таксистами смогут стать самозанятые без открытия ИП. В случае ДТП с участием такого водителя такси, агрегатор будет обязан наравне с таксистом компенсировать ущерб, причиненный пассажирам в результате аварии.

Взгляд в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева, в 2023 году контролировать наличие полиса ОСАГО начнут при помощи дорожных камер. При этом штраф за его отсутствие может увеличиться до 5 тыс. рублей — соответствующий законопроект внесен в Госдуму. На рассмотрении парламента находится законопроект, вводящий новые разновидности полисов «автогражданки». Предполагается, что автомобилисты смогут выбирать: привязывать полис к водителю или к автомобилю.

Также в Госдуму внесены сразу два законопроекта, согласно которым водители, употребившие лекарственные средства, будут освобождены от ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как ожидается, эти документы будут рассмотрены депутатами в ближайшее время. На согласовании в правительстве находятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие отказ от штрафов за незначительные проступки (например, за невключенный сигнал поворота или забытые дома права), а также введение наказания за превышение средней скорости.

Дефицит автомобилей сохранится

В конце прошлого года Национальное агентство промышленной информации спрогнозировало три варианта развития российского авторынка в 2023 году. Согласно базовому сценарию, продажи новых легковых автомобилей составят около 670 тыс. штук. По пессимистичному, предполагающему увеличение санкционного давления, продажи машин в течение года не превысят 500 тыс. штук. Оптимистичный вариант (предполагается ослабление санкций) предусматривает результат в 845 тыс. автомобилей.

По мнению опрошенных «Известиями» автомобильных дилеров, в 2023 году на рынке по-прежнему будет ощущаться нехватка новых машин.

Взгляд в будущее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Если мы исходим из сохранения текущих условий на авторынке, то очевидно, что одним из основных трендов будет дефицит автомобилей. Он продолжит влиять на продажи и, соответственно, отражаться на динамике рынка, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

Другим трендом наступившего года он называет увеличение поставок машин по параллельному импорту. Однако эксперт подчеркивает, что параллельный импорт не сможет полностью удовлетворить все запросы покупателей и решить вопрос с дефицитом автомобилей.

С ним согласен генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. По его прогнозам, в общем объеме продаж доля автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, может увеличиться к концу 2023 года с нынешних 10 до 30%. Одновременно с этим будет увеличиваться доля рынка, которую займут компании из России и Китая, полагает он.

— Китайские и отечественные автопроизводители будут заполнять ниши, которые ранее занимали зарубежные бренды. Не исключено, что в следующем году в России доля новых автомобилей из КНР приблизится к 50%. При этом предложение в ценовом сегменте 1,5–2 млн рублей по-прежнему будет ограниченным, — заявил Ольховский в беседе с «Известиями».

Взгляд в будущее Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Лидерами рынка в следующем году останутся те же модели, что занимали верхние сроки результатов продаж в конце прошлого года, считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Определенную конкуренцию им составят новые игроки, которые появятся на рынке в течение года («Москвич», Omoda, Tank), отмечает он.

— Покупатели по-прежнему будут ориентироваться на цену автомобиля. Поэтому любая модель стоимостью ниже 3 млн рублей и с заводской гарантией имеет неплохие шансы на успех, — подчеркнул эксперт.

При этом ожидать в следующем году резкого всплеска интереса покупателей к электромобилям не стоит, полагает Терлюкевич. По его мнению, автомобилистов пока отпугивает недостаточное количество зарядных станций и другой инфраструктуры для моделей на электротяге. По его прогнозам, доля электромобилей по итогам 2023 года не превысит 1% в общих объемах продаж.

Вопрос цены

В настоящее время участники рынка не видят предпосылок для серьезных колебаний цен на автомобили. Тем не менее они всё же не исключают небольшого подорожания машин в начале года.

Взгляд в будущее Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

По словам Андрея Ольховского, в первом квартале стоимость автомобилей может увеличиться примерно на 10%. При этом все опрошенные «Известиями» представители дилерских центров подчеркивают, что серьезное влияние на ситуацию с ценами на машины оказывает колебание курса валют. В случае ослабления рубля стоимость автомобилей может увеличиться, подчеркивают они.