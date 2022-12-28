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В Госдуму внесен законопроект о привязке ОСАГО к водителю
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В Госдуму внесен законопроект о привязке ОСАГО к водителю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Зампред фракции ЛДПР в Госдуме депутат Ярослав Нилов внес на рассмотрение парламента законопроект о привязке полиса ОСАГО к водителю. Об этом Нилов сообщил 28 декабря в своем Telegram-канале.

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«Как и обещали коллегам-журналистам, до Нового года разработали и внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, наделяющий автовладельцев правом выбора «привязки» полиса ОСАГО — или к автомобилю, или к водителю», — написал Нилов.

В нынешних условиях у автомобилистов такого выбора нет, что доставляет им неудобства и с организационной, и с финансовой точек зрения, отметил парламентарий.

«Например, в семье несколько автомобилей и один водитель. Зачем ему оформлять ОСАГО на каждый автомобиль, если он может оформить полис на себя? И наоборот — когда один автомобиль и много членов семьи, которые на нем ездят. В соседних странах, например, действует ОСАГО, привязанное к водителю», — объяснил свою позицию депутат.

22 декабря глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что РСА совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Уфимцев уточнил, что с первых месяцев 2023 года будет реализован запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер.

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