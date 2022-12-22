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Штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер начнут в начале 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев рассказал, что РСА совместно с ГИБДД примет меры для того, чтобы с начала 2023 года водителей без ОСАГО на российских дорогах становилось как можно меньше. Об этом он сообщил 21 декабря «Российской газете».

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По словам главы РСА, к концу текущего года Госавтоинспекция завершила модернизацию и доработку информационной системы ФИС ГИБДД. Вместе с ней страховщики подготовили новую блок-схему для реализации возможности проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер.

«С первых месяцев 2023 года хотим реализовать запуск полномасштабной системы проверки наличия полисов ОСАГО с использованием камер», — рассказал Уфимцев.

Глава РСА подчеркнул, что штраф за отсутствие ОСАГО не менялся в России 18 лет, его нужно увеличивать.

По оценке специалиста, автомобили за это время сильно подорожали, стоимость топлива тоже выросла, запчасти на некоторые авто сегодня трудно найти, а страховые компании и по каско, и по ОСАГО по сей день сталкиваются с тем, что «люди ищут у них защиты», объяснил президент РСА.

«Страхование в нынешних условиях — это тот механизм, от которого не надо отказываться. Заплатить за полис значительно дешевле, чем после ДТП самому ремонтировать автомобиль. У нас сейчас средняя выплата по ОСАГО под 80 тыс. рублей. Не у каждого автовладельца найдется в кармане такая сумма», — добавил Уфимцев.

19 декабря пресс-служба российского Союза автостраховщиков (РСА) сообщила, что вступили в силу новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ по ОСАГО. По оценке РСА, средняя стоимость запчастей в очередной версии по сравнению с ценами марта 2022 года увеличилась на 27,7%, при этом цены по сравнению со справочниками по запчастям от 19 октября текущего года изменились незначительно.

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