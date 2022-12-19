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В России появились новые справочники стоимости запчастей по ОСАГО

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Новые справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ по ОСАГО вступили в силу 19 декабря текущего года. Об этом сообщила пресс-служба российского Союза автостраховщиков (РСА).

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По оценке РСА, средняя стоимость запчастей в очередной версии по сравнению с ценами марта 2022 года увеличилась на 27,7%, при этом цены по сравнению со справочниками по запчастям от 19 октября текущего года изменились незначительно. Такая динамика цен в справочниках сдерживает давление на тарифы по ОСАГО, сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

«Цены на запчасти начинают понемногу стабилизироваться главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это позволяет ограничивать давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей. Мы надеемся, что такая тенденция сохранится и в 2023 году, что будет существенно способствовать сдерживанию роста цен на обязательную «автогражданку»», — рассказал Уфимцев.

Он отметил, что в новом справочнике по запчастям по сравнению со справочником от 19 октября 2022 года средние стоимости нормо-часов изменились менее чем на 1%.

6 декабря депутаты заксобрания Санкт-Петербурга предложили увеличить штраф за отсутствие полиса ОСАГО в шесть раз, так как многих водителей он не пугает в силу стоимости в 800 рублей. Авторы инициативы рассудили, что сегодня многим водителям проще оплатить штраф, чем покупать полис, который стоит почти в 10 раз дороже нынешнего штрафа. По данным ГИБДД, в 2021 году количество автовладельцев, не оформивших ОСАГО, увеличилось в 39 регионах РФ.

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