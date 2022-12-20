На процент: вступили в силу новые ценовые справочники ОСАГО

Вступили в силу новые ценовые справочники, по которым рассчитывается размер компенсации по ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков, цены на запчасти для автомобилей стабилизировались, поэтому средняя стоимость деталей, материалов для ремонта и нормо-часа в новой редакции справочников изменилась не сильно. Эксперты согласны, что в целом ситуация на рынке запчастей нормализовалась, однако отмечают, что компенсации по ОСАГО по-прежнему не хватает для полноценного восстановления поврежденной машины. Подробности — в материале «Известий».

Два месяца — один процент

Российский союз автостраховщиков (РСА) утвердил новую редакцию ценовых справочников по ОСАГО. Об этом сообщила пресс-служба организации. Предыдущая версия этих документов, на основе которых рассчитывается размер компенсации по «автогражданке», действовала с 19 октября.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, за два месяца средняя стоимость запчастей, материалов для ремонта, также нормо-часа, которая отражена в новых справочниках, изменилась незначительно — менее одного процента.

На процент Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— Цены на запчасти начинают понемногу стабилизироваться — главным образом благодаря появлению новых каналов поставок запчастей. Это позволяет ограничивать давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей. Мы надеемся, что такая тенденция сохранится и в 2023 году, что будет существенно способствовать сдерживанию роста цен на обязательную «автогражданку», — заявил Евгений Уфимцев.

Он подчеркнул, что наряду со стабилизацией цен на детали отмечается тенденция к увеличению разброса стоимости нормо-часа в зависимости от региона и марки автомобиля. По оценке РСА, по сравнению с ценами марта средняя стоимость запчастей в новой редакции справочников, которая вступила в силу 19 декабря, увеличилась на 27,7%, отметили в пресс-службе организации.

Дефицит всё же есть

Эксперты рынка согласны со страховщиками, что в целом ситуация на запчасти нормализовалась. Резкого роста цен на детали, который был отмечен в начале весны (за пару недель запчасти подорожали на 30– 50%), уже нет. Тем не менее по некоторым позициям по-прежнему ощущается дефицит, отмечают специалисты.

— Например, есть сложности со стеклами, которые устанавливаются на модели с проекционным дисплеем, непросто найти кузовные детали на некоторые автомобили европейских марок. С учетом дефицита цены на них достаточно высокие, — заявил «Известиям» автоэксперт Роман Гуляев.

На процент Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам мастера-приемщика техцентра «ВешнякиАвто» Сергея Шабунина, большинство автовладельцев для ремонта машины предпочитают использовать китайские кузовные детали, которые существенно дешевле оригиналов. Однако и такие запчасти с начала года заметно выросли в цене, отметил он.

— Например, в начале года неоригинальный некрашеный бампер на Volkswagen Polo стоил 3–4 тыс. рублей. Сейчас за него просят уже 5–7 тыс. рублей, — рассказал Шабунин. По его словам, примерно такой же порядок роста цен наблюдается и на другие кузовные детали.

На ремонт не хватает

Обновление информации в ценовых справочниках сильно отстает от жизни, считает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

— Мы постоянно получаем жалобы от автовладельцев, которым не хватило компенсации по ОСАГО для восстановления машины после ДТП. Цены, указанные в этих справочниках, имеют мало общего с реальной ситуацией на рынке, — заявил он «Известиям».

В конце сентября на круглом столе в Общественной палате РФ, посвященном проблемам импортозамещения при ОСАГО, представители крупных страховых компаний признались, что из-за нехватки запчастей им всё чаще приходится отказывать в выдаче направлений на ремонт поврежденного автомобиля в техцентре и выплачивать компенсацию деньгами.

На процент Фото: ТАСС/Егор Алеев

Такие заявления страховщиков служат косвенном доказательством, что техцентры, с которыми у страховых компаний заключены договоры на ремонт, не в состоянии восстановить машину за рассчитанную на основе ценовых справочников сумму, считает Виктор Похмелкин. Он напомнил, что когда возможность выдачи таких направлений еще только обсуждалась, именно страховое сообщество активно выступало за введение восстановительного ремонта разбитого автомобиля в качестве основной формы компенсации ущерба по ОСАГО.

— Теперь, когда страховщики поняли, что самостоятельно отремонтировать машину не могут, они стали просто переводить компенсацию на счет потерпевшего, чтобы тот сам покупал запчасти и искал автосервис, который согласится починить автомобиль за выплаченную по ОСАГО сумму, — отметил Похмелкин.

Без учета сроков

С ним согласен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он также считает, что ценовые справочники имеют мало общего с реальной стоимостью запчастей. По его словам, цена на ту или иную деталь очень сильно зависит от срока поставки.

— Чем меньше этот срок, тем выше будет стоимость запчасти. Если заказать детали, которые придут через несколько месяцев, то они будут заметно дешевле тех, что уже есть в наличии. Однако в ценовых справочниках срок поставки не учитывается. Вполне вероятно, что в них указана стоимость запчастей, которые прибудут через достаточно продолжительное время, — заявил он в беседе с «Известиями».

На процент Фото: ТАСС/Павел Ворожцов

Он также напомнил, что согласно указаниям Центробанка, с сентября при расчете стоимости размера компенсации разрешается учитывать цены на неоригинальные детали. Это также способствовало тому, что средняя стоимость запчастей в новой редакции ценовых справочников практически не изменилась, считает эксперт.